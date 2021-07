Maia Sandu: E vremea să alegem un Parlament care munceşte, nu care fură VIDEO

„Duminică, pe 11 iulie, pe lângă celelalte drumuri pe care le veţi face – la biserică, la rude, la meci, vă rog să păşiţi cu responsabilitate şi încredere pe un drum important – drumul către secţia de vot. Drumul spre viitorul nostru prosper. Ieşiţi la vot pe 11 iulie!”, îndeamnă şefa statului, transmite IPN.



Într-un filmuleţ video postat pe Facebook, Maia Sandu, menţionează că, alături de cetăţeni, a luptat împotriva hoţiei de mulţi ani. „Am luptat şi în stradă şi am ţinut piept încercărilor lui Plahotniuc de a distruge ţara. Am rezistat la toate intimidările şi presiunile. A fost greu, dar nu ne-am pierdut speranţa. Am continuat lupta şi am învins în faţa unui regim oligarhic. Anul trecut am mai făcut un pas şi am mai alungat un corupt de la putere, dar hoţii s-au oploşit în alte organe ale statului, mai ales în Parlament şi în instituţiile controlate de acesta. De acolo, au continuat să-şi facă afacerile murdare, să adune averi nemuncite, să dea ordine la procurori şi judecători ca să-i scape de lege”, se arată în mesaj.



Pentru că a fost cale lungă până aici, e de datoria fiecăruia să meargă până la capăt şi să scoată ţara din strânsoarea hoţilor. Duminică, trebuie să iasă toţi la vot ca să nu le permită corupţilor să controleze următorul Parlament.

„Hoţii se tem că vom avea un Parlament de oameni cinstiţi pentru că în Parlament e puterea de a face ordine în sistemul judecătoresc. În Parlament se împart banii ţării, pensiile, salariile, banii pentru sate şi oraşe. E vremea să ne alegem un Parlament în care se munceşte, nu se fură. Un Parlament cu faţa curată, ca faţa celor câteva milioane de oameni buni ai Moldovei care-şi duc traiul cu demnitate şi cinste. Cu grijă de familie şi de ţară”, a mai spus şefa statului.