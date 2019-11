Maia Sandu: Dacă le e frică de reforma justiţiei, vor veni cu moţiunea de cenzură

Potrivit ei, aceasta este singura soluţie corectă pe care ar fi putut să o ia Guvernul pentru a reforma sistemul justiţiei.

„Dacă le e frică de reforma justiţiei, înseamnă că vor veni cu moţiunea de cenzură şi vor vota pentru demiterea Guvernului, dacă au acelaşi interes ca şi noi – să se facă ordine în ţară, să se construiască un stat de drept, pentru ca toţi hoţii să ştie că nu se mai poate de furat aici şi că vor fi sancţionaţi, pentru ca oamenii să aibă siguranţa zilei de mâine, dacă au interesele cetăţeanului pe prim plan, atunci vom merge mai departe împreună”, a afirmat Maia Sandu.



Prim-ministra recunoaşte că asumarea răspunderii a fost o decizie dificilă, dar spune că este singura corectă, legală şi singura decizie care îi permite guvernării să meargă mai departe cu reformă autentică a sistemului justiţiei. „Noi am creat această majoritate în Parlament şi am menţinut-o pentru a scoate ţara din captivitate şi pentru a construi justiţie independentă şi dacă nu există angajament real, autentic din partea partenerilor noştri în Parlament pentru o reformă adevărată, înseamnă că nu avem obiective comune şi nu avem de ce să rămânem în continuare în această majoritate”, a afirmat şefa cabinetului de miniştri.



Prim-ministra spune că în ultima perioadă cei mai toxici şi corupţi judecători au prins la tupeu şi se comportă într-un mod foarte obraznic: încearcă să anuleze orice decizii, pun impedimente procurorilor ca să cerceteze anumiţi magistraţi corupţi. „Acest mod în care se comportă, acest curaj în sensul negativ al cuvântului pe care îl au mă duce la gândul că oamenii aceştia au sprijin politic, care nu este spus public, dar, dacă ne gândim, poate veni doar din partea domnului Igor Dodon pentru că noi suntem cu cărţile pe faţă, suntem transparenţi, vorbim cu limbaj foarte direct, spunem lucrurilor pe nume şi este foarte clar că vrem să-i scoatem pe aceşti oameni din sistem. De partea cealaltă discuţiile sunt frumoase, dar acţiunile nu neapărat”, a explicat şefa executivului.



Maia Sandu explică faptul că Guvernul a modificat etapa de preselecţie a candidaţilor la funcţia de procuror general, nu şi procedura finală de propunere de către Consiliul Superior al Procurorilor a candidaturii la funcţia de procuror către şeful statului. „Cei care vorbesc despre constituţionalitate sau lipsa acesteia, în primul rând, ar trebui să aştepte să vadă ce zice Curtea Constituţională, să nu-şi asume decizia CC. Noi am modificat etapa de preselecţie, în Constituţie nu este nimic stipulat despre etapa de preselecţie, noi respectăm mai departe procesul descris în Constituţie prin faptul că CSP, dintr-o listă scurtă, va alege şi va propune preşedintelui această candidatură”, a afirmat politiciana.



Potrivit Maiei Sandu, comunitatea ambasadorilor acreditaţi la Chişinău, cu care a avut o întrevedere, sprijină reforma justiţiei şi crede în intenţia autentică a acestui Guvern de a promova reforma.