Maia Sandu, despre propaganda rusă: Consiliul Audiovizualului trebuie să aibă pârghii pentru a acţiona rapid

Mesajul preşedintelui are loc în contextul în care ieri, Consiliului Audiovizualului a anunţat că nu are pârghii pentru a sista activitatea televiziunilor de propagandă din Republica Moldova.



Preşedintele Maia Sandu spune că războiul propagandei şi dezinformării este unul prezent în Republica Moldova, iar Consiliul Audiovizualului trebuie să ia atitudine şi să asigure securitatea spaţiului informaţional.



„Pe de o parte, trebuie să respectăm dreptul oamenilor de a alege sursele de informare, pe de altă parte, trebuie să avem grijă de corectitudinea acestor surse de informare. În contextul stării de urgenţă, Comisia Situaţii Excepţionale va oferi prerogative suplimentare Consiliului Audiovizualului, aşa încât anumite acţiuni să fie întreprinse repede. Astăzi, cadrul legal obişnuit presupune un termen mai mare de avertizare, sancţionare a celor care transmit mesaje de ură, incitare la război. Acum, datorită acestor prerogative, sperăm CA să intervină rapid şi să oprească aceste surse”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



Maia Sandu mai spune că Republica Moldova este tranşantă în mesajul său pe plan extern, calificând drept un război în adevăratul sens al cuvântului acţiunile din Ucraina şi spune că nu poate fi vorba despre o „operaţiune de demilitarizare” aşa cum invocă Kremlinul.



„Noi spunem lucrurilor pe nume, este o agresiune a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Şi am condamnat în temenii cei mai fermi această agresiune. Dincolo de războiul din Ucraina, noi avem un război informaţional. Din cauza propagandei, a ştirilor false, a discursului de ură, societatea stă pe baricade şi asta este extrem de periculos. Apelul meu este să fim vigilenţi unde ne informăm şi ce informaţii împărtăşim mai departe . Iar instituţiile media să fie foarte responsabile şi să nu transmită ştiri false”, a spus Maia Sandu.



De la izbucnirea războiului din Ucraina, mai multe ong-uri de media au cerut Consiliului Audiovizualului de la Chişinău suspendarea activităţii posturilor tv retransmise din Federaţia Rusă. Solicitarea a venit în contextul în care ţările baltice au sistat activitatea posturilor TV ruseşti ca urmare a agresiunii militare asupra Ucrainei