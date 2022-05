Maia Sandu, despre eurointegrare: Nu ne dorim să trecem peste etape. Ne asumăm tot procesul

Şeful statului spune că între Republica Moldova şi Ucraina nu există o competiţie în procesul de obţinere a statutului de candidat la aderare, iar Kievul merită să fie privilegiat în acest sens.

Maia Sandu spune că mai puţin contează dacă Republica Moldova va obţine statut de ţară candidat la aderare în timpul summit-ului european din iunie, important este că procesul eurointegrării a început şi el devine ireversibil. Potrivit şefului statului, Ucraina merită să fie favorita Uniunii Europene în acest proces, pentru lupta pe care o duce pentru libertatea întregii Europe.



„Ucraina astăzi luptă nu doar pentru libertatea sa, dar pentru libertatea lumii libere şi merită să aibă puncte în plus pentru sacrificiul pe care îl face. Republica Moldova trebuie să fie parte a familiei europene, noi nu spunem că trebuie să trecem peste anumite etape, noi ne asumăm procesul aşa cum este. Noi credem în meritocraţie şi fiecare ţară să fie evaluată după merite. Şi pentru Ucraina este mai bine dacă Republica Moldova este parte a UE şi pentru noi este mai bine dacă Ucraina aderă. Eu nu văd aici o competiţie. Dar, da, cred că Ucraina trebuie să primească puncte în plus pentru ceea ce face”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Maia Sandu spune că la completarea celor două chestionare recepţionate din partea Uniunii Europene a contribuit o echipă vastă de funcţionari şi experţi ai societăţii civile. De asemenea, România a fost cea care a oferit Republicii Moldova expertiză în completarea dosarului.



„Săptămâna aceasta, cel mai probabil, Guvernul va transmite răspunsurile la al doilea chestionar. Aceste chestionare vor reprezenta o radiografie a situaţiei din Republica Moldova. Comisia Europeană va evalua lucrurile şi va face o recomandare. Ne-am bucurat când am văzut votul din Parlamentul European care ne susţine. Dar Parlamentul European nu este singurul. Sunt mai mult instituţii, Comisia Europeană, Consiliul European unde se ia decizia. Nu va fi atât de simplu. Pentru al doilea chestionar a fost invitată o echipă din România. România este o ţară care are toată experienţa, a trecut prin aceste procese şi le suntem recunoscători că ne-au dat o mână de ajutor”, a spus preşedintele Republicii Moldova.



Parlamentul European a adoptat în 5 mai o rezoluţie prin care cere statelor membre să ofere Republicii Moldova statutul de ţară candidat la aderare. Prin textul rezoluţiei, Parlamentul European cere instituţiilor europene şi sprijin financiar pentru Republica Moldova sub forma unei noi asistenţe macrofinanciare.