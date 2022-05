Maia Sandu, despre dosarul lui Igor Dodon: Dacă crede că este cinstit, atunci nu are de ce să-şi facă griji

Declaraţiile au fost făcute pentru presă după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, şefa statului fiind solicitată de presă să comenteze cazul fostului preşedinte, Igor Dodon, aflat sub urmărire penală. Potrivit Maiei Sandu, dacă Igor Dodon consideră că este cinstit, atunci nu are de ce să-şi facă griji, transmite IPN.



„Eu îmi doresc să avem o justiţie corectă, o justiţie profesionistă şi independentă, care respectă legea în primul rând. Pentru asta am militat, pentru asta oamenii şi-au dat voturile, pentru asta m-au susţinut şi la asta lucrez împreună cu colegii mei. Corupţia este o problemă majoră în Republica Moldova. Din cauza corupţiei am ajuns să avem sărăcie, un stat slab, subminat de aceste grupări corupte”, a spus Maia Sandu.



Şefa statului consideră că în cazul lui Igor Dodon Procuratura Generală trebuie să investigheze modul în care el a fost gestionat dosarul, inclusiv parcursul zilei de marţi şi ceea ce s-a întâmplat cu o zi înainte. „Sigur că sunt îngrijorătoare scurgerile în presă şi eu cred că explicaţiile pe care le-a dat Procuratura până în acest moment nu sunt suficiente”, a notat preşedinta. Maia Sandu spune că a aflat despre acţiunile în privinţa lui Igor Dodon din presă, în timp ce se afla în Boston, SUA.



Răspunzând la acuzaţiile că dosarul este intentat la comanda da, şefa statului a reiterat că nu-i cunoaşte pe procurorii care instrumentează cazul. „Repet, cel mai important lucru este ca acest caz, de rând cu altele, să se bucure de transparenţă maximă şi procurorii să se ghideze doar de buchea legii, să nu facă jocuri politice, să nu ia decizii pornind de la presiunea publică. Da, toată lumea trebuie să răspundă pentru ilegalităţile pe care le-a comis, dar aceste lucruri trebuie să se întâmple în strictă conformitate cu legea”, a mai spus Maia Sandu.