Maia Sandu, despre acuzaţiile lui Ion Ceban: Stau în ambuteiaje şi nu am folosit niciodată girofarul

În altă ordine de idei, preşedintele Maia Sandu a menţionat că Republica Moldova este îngrijorată de tensiunile de la graniţa Federaţiei Ruse cu Ucraina şi şi-a exprimat speranţa că marii actori internaţionali vor găsi soluţii paşnice.



Preşedintele Maia Sandu spune că Republica Moldova este profund îngrijorată de relaţia tensionată dintre Moscova şi Kiev. Şeful statului şi-a exprimat îngrijorarea în contextual în care, în ultima perioadă, se discută tot mai mult despre o eventuală invazie a Rusiei în Ucraina, după ce Moscova şi-a dislocat deja trupe la graniţă.



„Şi noi suntem îngrijoraţi. Este o situaţie complicată şi sper să se găsească soluţii paşnice. Noi analizăm, facem schimb de informaţii cu partenerii noştri. În măsura în care putem să ne pregătim pentru un lucru destul de dramatic, ne pregătim. Dar este clar că nu avem soluţii bune pentru aşa ceva. Sperăm ca actorii internaţionali implicaţi în această discuţie, vor reuşi să găsească soluţii paşnice”, a spus Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune.



De asemenea, preşedintele Maia Sandu a calificat drept o realizare a anului 2021 scoaterea Republicii Moldova din izolare internaţională şi restabilirea unor relaţii bune cu cei doi vecini, România şi Ucraina.



„Este ruşinos faptul că am avut relaţiile pe care le-am avut anterior cu România şi Ucraina. Avem o relaţie specială cu România şi beneficiem de tot sprijinul. Avem probleme specifice cu Ucraina, dar oricum avem o relaţie bună şi ne sprijinim reciproc. Am încercat să dezvoltăm relaţiile mai mult de atât. Suntem pe agenda Uniunii Europene, toţi vor să ne ajute, inclusiv, financiar. Au venit cele 60 de milioane de euro, bani acordaţi pentru problema gazelor. A fost aprobat acordul cu FMI. Acum este important ca aceşti bani să fie investiţi şi să ne putem bucura de rezultatele acestor investiţii”, a mai spus Maia Sandu.



În timpul emisiunii, preşedintele Maia Sandu s-a arătat indignată de declaraţiile primarului de Chişinău, Ion Ceban, care a menţionat că ambuteiajele din Chişinău se creează, inclusiv, din cauza guvernanţilor care solicită zilnic asigurarea „coridorului verde”.



„Celui care a lansat acest fals am putea să-i trimitem un raport foarte detaliat despre maşinile cu girofar pe care le foloseau colegii lui de partid, în fiecare zi, cu treabă şi fără treabă. Despre maşinile SPPS-ului pe care le-au distrus în accidente pentru că au mers cu viteză mare. Cel de la Floreni a fost un singur exemplu, ieşit în vizorul public, dacă analizaţi câte maşini au fost deteriorate în timp, veţi vedea mult mai multe situaţii. Ce ţine de coridor verde, eu niciodată nu m-am folosit de lucrul asta şi am ţinut să le spun angajaţilor din pază să nu îndrăznească să folosească acest lucru. Mergi mai de dimineaţă la lucru când nu sunt ambuteiaje şi vii seara târziu, la fel când nu sunt ambuteiaje. Stau în ambuteiaje, dacă mă pornesc de acasă după 7.30, dar asta e. Niciodată nu am folosit girofarul de când sunt preşedinte”, a mai spus Maia Sandu.



Pentru anul 2022 preşedintele Maia Sandu a menţionat că Preşedinţia planifică un amplu program de împădurire a ţării şi un proiect de modernizare a domeniului educaţiei. De asemenea, pentru începutul anului viitor este planificată şi o conferinţă internaţională de atragere a finanţării externe.