Maia Sandu: Creşterea numărului de vaccinări aduce speranţa că pandemia poate fi oprită

Potrivit şefei statului, asigurarea cu vaccin a fost prioritatea echipei sale chiar din prima zi de mandat. „Înţelegeam că este singura modalitate de a ne salva cetăţenii, de a ne salva oamenii dragi şi de a ne păstra sănătatea. Am bătut la zeci de uşi, am avut zeci de negocieri şi am reuşit”, a adăugat preşedintele.



Republica Moldova a trecut, în acest weekend, de 409 mii de de doze de vaccin pentru COVID-19 administrate. În total, în cele aproape trei luni de când a fost lansat procesul de vaccinare, mai bine de 73 de mii de oameni au primit deja ambele doze.