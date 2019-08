Maia Sandu: Concursul pentru selectarea lui Ruslan Flocea în funcţia de şef al CNA nu a fost unul onest. Deputaţii au fost părtinitori

Afirmaţiile Maiei Sandu au fost făcute în contextul în care asupra lui Ruslan Flocea planează suspiciuni că ar fi o persoană apropiată de Igor Dodon, mai ales după ce a fost publicată lista în care este indicat modul în care au votat deputaţii, socialiştii oferind punctaj maxim lui Ruslan Flocea şi punctaj minim unuia dintre principalii concurenţi ai acestuia, Cristina Ţărnă, ex-director adjunct al CNA.

„Nu a fost un concurs onest şi toată lumea a putut să vadă asta după ce a fost publicată lista de pontaj. Vă amintesc că PAS are un singur membru în această comisie, Blocul ACUM are doi membri. În general, concursul s-a făcut în conformitate cu prevederile legii. În lege scrie că comisia juridică e cea care organizează concursul, nu spune că comisia creează o echipă imparţială care să facă acest lucru. Am avut o comisie în care un partid a avut mai multe voturi şi ei care au evaluat din partea acestui partid au fost părtinitori”, a declarat Maia Sandu la emisiunea „Cutia neagră” de la TV8.

Maia Sandu a afirmat că o concluzie „este că partidele politice sau reprezentanţii partidelor nu pot să organizeze concursuri autentice”.

Ea a mai adăugat că, pe viitor, va insista ca să fie organizate concursuri în altă formă: „să nu fie doar deputaţi în aceste comisii de selectare”. Amintim că Ruslan Flocea este noul şef al Centrului Naţional Anticorupţie pentru următorii cinci ani. Ruslan Flocea, care a deţinut până la moment funcţia de secretar general al Aparatului preşedintelui Republicii Moldova, a fost numit în funcţie miercuri, 31 iulie, prin votul a 72 de deputaţi. Deputaţii ACUM Lilian Carp şi Octiavin Ţîcu s-au abţinut de la vot.

Deputatul Blocului ACUM Octavian Ţîcu s-a abţinut de la votul pentru numirea în funcţie a noului şef al Centrului Naţional Anticorupţie, Ruslan Flocea. Deputatul a avut un discurs critic l a adresa lui Ruslan Flocea, dar şi la adresa lui Igor Dodon, despre care a spus că i-ar fi frică de un candidat independent în această funcţie şi că i-a acuzat pe Socialişti că ar fi mimat concursul pentru funcţia respectivă. Ruslan Flocea, care a deţinut până la moment funcţia de secretar general al Aparatului preşedintelui Republicii Moldova, a fost numit în funcţie miercuri, 31 iulie, prin votul a 72 de deputaţi. Deputaţii ACUM Lilian Carp şi Octiavin Ţîcu s-au abţinut de la vot. În perioada 2006-2008, acesta a activat în calitate de consilier al viceprim-ministrului, Zinaida Greceanîi, care la acea vreme reprezenta Partidul Comuniştilor. Apoi, după ce Zinaida Greceanîi a fost învestită în funcţia de prim-ministru, în perioada 2008-2009, Ruslan Flocea a deţinut funcţia de consilier principal de stat. În spaţiul public, în ultima vreme, au apărut informaţii precum că anume Ruslan Flocea va câştiga concursul pentru funcţia de şef al CNA, pe motiv că ar fi o persoană apropiată de Igor Dodon, care şi-ar dori să aibă controlul asupra Centrului, informaţie negată de preşedintele ţării. Din 2016, îndată ce Igor Dodon a ajuns în funcţia de şef de stat, Ruslan Flocea a fost angajat în calitate de secretar general al Aparatului preşedintelui ţării. Legăturile lui Ruslan Flocea cu Socialiştii nu se opresc aici. În perioada 2006-2008, acesta a activat în calitate de consilier al viceprim-ministrului, Zinaida Greceanîi, care la acea vreme reprezenta Partidul Comuniştilor. Apoi, după ce Zinaida Greceanîi a fost învestită în funcţia de prim-ministru, în perioada 2008-2009, Ruslan Flocea a deţinut funcţia de consilier principal de stat. De asemenea, acesta a activat şi în funcţii de conducere şi în cadrul CNA, din 2012 până în 2016. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, susţine că ministrul de Interne, Andrei Năstase, care este şi liderul PPDA, şi-a dorit mult controlul asupra Procuraturii Generale, motiv pentru care a fost numit în funcţia de procuror general interimar, Dumitru Robu, la solicitarea lui Andrei Năstase. Fostul şef adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie, Cristina Ţărnă, unul dintre candidaţii care a participat în concursul pentru şefia CNA, câştigat de Ruslan Flocea, spune că din start au existat suspiciuni că Partidul Socialiştior şi Blocul ACUM au negociat conducerea organelor de forţă. „Concursurile trebuie să fie organizate în afara politicului. În această situaţie - legea s-a respectat, pe de o parte. Pe de altă parte, concursul nu a fost autentic pentru că unele evaluăti trezesc foarte multe semne de întrebare”, a menţionat premierul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: