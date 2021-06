Maia Sandu: CEC acţionează în interesul lui Igor Dodon şi al PSRM

Preşedinta Sandu a calificat drept politică decizia CEC de a deschide în străinătate 150 secţii de vot, după ce Ministerul de Externe şi-a anunţat disponibilitatea de a asigura organizarea procesului electoral în 190 de secţii.



„Mi se pare ciudat că după ce CEC le cere oamenilor să se înregistreze, ca să aibă o evidenţă mai bună despre locul aflării oamenilor, după ce CEC are informaţie concretă şi proaspătă de la alegerile prezidenţiale şi ştie unde au fost probleme, să se vină cu această decizie care nu îmbunătăţeşte cu nimic situaţia. Este clar că lui Igor Dodon îi este frică de votul diasporei, iar CEC acţionează în interesul lui Dodon şi al PSRM”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Prime Time” de la Prime.



De asemenea, Maia Sandu a respins acuzaţiile potrivit cărora în campania electorală ar exista imixtiune din exterior prin intermediul ambasadorilor acreditaţi în Republica Moldova.



„Aceşti oameni sunt interesaţi ca Republica Moldova să devină o ţară cu democraţie avasată şi au susţinut de-a lungul timpului prin multe proiecte consolidarea instituţiilor statului. Deci este clar că aceşti oameni nu-şi doresc decât alegeri libere şi corecte, democraţie autentică. Igor Dodon nu are ce le spune cetăţenilor şi caută să-i sperie cu această sperietoare”, a spus Maia Sandu.



Preşedinta Sandu a respins şi acuzaţiile că ar promova imaginea PAS în timpul deplasărilor pe care le are din bani publici în raioanele Republicii Moldova sau în timpul vizitelor din străinătate.



„Eu le-am promis oamenilor să lucrez pentru ei şi nu am de gând să mă închid în oficiu pentru trei luni pentru că în Republica Moldova sunt alegeri. Eu nu am făcut niciodată campanie pentru un partid, eu îi chem pe oameni ca să iasă la vot şi îi chem să voteze pentru oameni oneşti şi cinstiţi, pentru că doar aşa putem să ne atingem obiectivele”, a mai spus şeful statului.



În acelaşi context, Maia Sandu a spus că-şi doreşte o colaborare mai bună între instituţia prezidenţială, Guvern şi Parlament şi şi-a exprimat speranţa că acestă conlucrare va avea loc după scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie.