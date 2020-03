Maia Sandu, către autorităţi: Situaţia este complicată, dar soluţia nu este să ne minţiţi

Opinia a aparţine preşedintei PAS Maia Sandu şi a fost formulată în platoul emisiunii „Punctul pe Azi” de la postul de televiziune TVR Moldova, transmite IPN. „Este o decizie proastă a guvernării. În momentul în care a fost luată această decizie, credibilitatea guvernării nu are cum să crească. Este important ca autorităţile să se bucure de încredere pentru ca cetăţenii să urmeze recomandările statului. Autorităţile se compromit şi mai mult. Este o decizie proastă şi din perspectiva consolidării încrederii, şi din perspectiva libertăţii de exprimare”, a declarat Maia Sandu.Preşedintele Consiliului Audiovizualului (CA) Dragoş Vicol afirmă că dispoziţia semnată nu are drept scop cenzura, ci o informare corectă a cetăţenilor.„Cuvântul neavizat presupune o listă de documentare, un fond probatoriu. Dacă propria opinie este una neavizată, nefundamentată, nu se bazează pe judecăţi de valoare, nu are ce căuta. Această dispoziţie se referă la interzicerea moderatorilor de a favoriza opiniile neavizate şi propriile opinii”, a menţionat Dragoş Vicol.Totodată, oficialul spune că în cazul în care jurnalistul nu reuşeşte să obţină unele informaţii de la autorităţile care în aceste zile răspund mai dificil sau nu răspund deloc la solicitările de informaţii, acesta „este un ziarist prost”.„Suntem într-o situaţie fără precedent. Dacă un ziarist nu reuşeşte, este un ziarist prost, şi nu din cauza faptului că anumite instituţii sunt mai puţin transparente. Jurnaliştii în această perioadă trebuie să fie conştienţi să nu apeleze peste fiecare 3-5 minute autorităţile centrale”, a adăugat preşedintele CA.Totuşi, Maia Sandu spune că opoziţia şi societatea trebuie să pună presiune pe guvernare, deoarece aceasta nu este transparentă.„Noi suntem în situaţia în care autorităţile nu sunt transparente. Ne spun că medicii sunt pregătiţi, au echipamente şi nu sunt supuşi riscului. Ne convingem că autorităţile ne mint. Una e să transmitem mesajul autorităţilor şi e cu totul altceva să se interzică discutarea modului în care guvernarea întreprinde acţiunile pentru a combate pandemia. Societatea civilă şi noi toţi trebuie să punem presiune pe guvernare atunci când ne minte. Situaţia este complicată, dar soluţia nu este să ne minţiţi”, a menţionat Maia Sandu.CA a emis ieri, 25 martie, o dispoziţie care prevede că „pe durata perioadei stării de urgenţă prezentatorii/moderatorii/redactorii vor renunţa unilateral la enunţarea şi favorizarea neavizată atât a propriei opinii, cât şi a liberei formări de opinii arbitrare în reflectarea subiectelor ce vizează pandemia COVID-19, atât în context naţional, cât şi extern, unicele surse sigure, veridice, imparţiale şi echilibrate fiind autorităţile publice competente din ţară şi de peste hotare (Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Organizaţia Mondială a Sănătăţii). Această obligativitate rezidă imperios din necesitatea asigurării exactităţii maxime şi corectitudinii depline a informaţiei, din caracterul esenţial al faptului că relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă şi imparţială a evenimentelor”.