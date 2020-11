Maia Sandu anunţă că nu va participa la dezbateri electorale cu Igor Dodon: „Cu un asemenea personaj nu mai avem ce discuta”. Reacţia stuff-ului lui Dodon

Reprezentantul lui Igor Dodon, deputatul Vlad Bătrîncea, a afirmat că stuff-ul electoral al lui Igor Dodon a rămas stupefiat de decizia Maiei Sandu, mai ales că cele două stuff-uri deja ar fi stabilit şi agreat dezbaterea între cei doi candidaţi.





„Am declarat clar că Igor Dodon nu va participa la dezbateri în primul tur şi am declarat din start că vom participa la dezbateri în turul doi. Ne pare că mesajul a fost cât de cât clar, însă am fost martorii cum cineva apărea în diferite platouri televizate cu declaraţii acide, când puneau pe cealaltă tribună numele candidatului nostru chiar dacă el a declarat clar că nu participăm în primul tur. Săptămâna trecută au avut loc mai multe contacte între cele două stuff-uri la candidaţii care au acces în turul doi şi am convenit că vom avea dezbateri. Noi nu folosim metodele partidelor de dreapta ca să vă arătăm corespondenţa noastră. (...) Noi am propus două dezbateri - la Moldova 1 şi la Academia de Studii Economice, acolo unde au făcut studii ambii candidaţi”, a spus Bătrîncea.





Bătrîncea s-a arătat uimit că în turul întâi, când Igor Dodon a anunţat că nu participă la dezbateri, Maia Sandu organiza dezbateri, în lipsa lui Igor Dodon, iar acum când Igor Dodon a acceptat să participe, ea refuză dezbaterile.





„Folosind nişte argumente deplasate, dumneavoastră nu mergeţi la dezbateri. În această campanie aţi folosit cele mai josnice metode de minciună şi manipulare. Aţi atacat candidatul nostru, dar este dreptul cetăţenilor de a vea în turul doi cei doi candidaţi, ca domnul Dodon să vă răspundă la acuzaţii”, a mai spus Bătrîncea.

„Cu un asemenea personaj nu mai avem ce discuta. Să se bălăcească de unul singur în glodul în care a coborât. Singurele dezbateri pe care le mai poate avea sunt cele cu procurorii, despre actele de corupţie, schemele în care este implicat, trădarea de ţară, furturile şi vestita pungă. După alegerile prezidenţiale voi cere să fie anchetat pentru toate abuzurile pe care le-a comis”, a declarat Maia Sandu într-un briefing de presă.