Maia Sandu: Alexandru Stoianoglo nu are de gând să lupte împotriva corupţiei mari

Maia Sandu a spus că vrea semnale de la Alexandru Stoianoglo care ar demonstra că dânsul nu îndeplineşte comenzi politice şi este dispus să lupte împotriva corupţiei mari, abia apoi procurorul se va putea bucura de sprijinul opoziţiei.





„Primul semnal pe care trebuie să-l dea - să ne demonstreze că oamenii pe care îi promovează în funcţii sunt oameni integri. Nu poate un procuror cu probleme de integritate să cerceteze problemele de integritate ale altor persoane. Să înceapă să ne demonstreze că echipa este formată din oameni oneşti şi să ne demonstreze acţiuni concrete pe dosarul profesorilor turci, pe furtul miliardului, pentru că am înţeles că cumva încearcă să dea responsabilitatea pe BNM sau pe ANI”, a mai afirmat Maia Sandu.

„Poate vrea să lupte cu corupţia mică şi am văzut că face ceva acolo la Procuratură. Nu e clar dacă face ordine sau sunt reglări de conturi. Nu am fost impresionată de faptul că nu vrea să cerceteza provenienţa veniturilor subalternilor şi trimite acest dosar la ANI, ştiind că Autoritatea Naţionată de Integritate nu este funcţională, din păcate. Respectiv, cumva s-a spălat pe mâini. Domnul Stoianoglo nu parea să vrea să caute şi să investigheze corupţia în politică. Corupţia mare îşi are originile în politică. Dacă nu este stârpită corupţia mare, ce credibilitate ai să te apuci împotriva corupţiei mici”, a declarat Maia Sandu la emisiunea „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.