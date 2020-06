Maia Sandu: Prin alegeri libere şi corecte, Igor Dodon nu are cum să se menţină în funcţie

La întrebarea unui internaut despre primul lucru pe care îl va face dacă va deveni preşedinte, Maia Sandu a răspuns că, în primul rând, o să reducă bugetul preşedinţiei şi a menţionat că pe zi, pentru întreţinerea lui Igor Dodon sunt cheltuiţi o sută de mii de lei, transmite IPN.

Referitor la posibilitatea ca alegerile din toamnă să fie fraudate, aceasta a enumerat riscurile la care pot fi supuse alegerile, inclusiv cumpărarea masivă a voturilor din regiunea transnistreană, „pomenile electorale”, resursa administrativă, propaganda în mass-media şi finanţarea ilegală a campaniei electorale.

Maia Sandu a comentat şi acţiunea preşedintelui de a merge cu grupul de soldaţi la parada din Rusia, menţionând că făcând acest lucru în plină criză pandemică, dat fiind faptul că în Rusia numărul de cazuri de îmbolnăviri este destul de înalt, Igor Dodon supune tinerii militari unor riscuri majore. Referindu-se la situaţia epidemiologică din ţară, Maia Sandu este de părere că situaţia a scăpat de sub control şi că Guvernul a ţinut două luni în casă cetăţenii şi nu a făcut nimic.



„Guvernul ne-a ţinut două luni în casă, n-a făcut nimic din ce trebuia să facă sau a făcut nişte lucruri, dar nu aşa cum trebuie şi nu pe toate şi ne-am pomenit, după ce am ţinut întreprinderile închise, după ce am ţinut oamenii acasă, să avem mai multe cazuri de infectare decât până s-au introdus aceste măsuri”, a adăugat lidera PAS.

