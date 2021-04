Maia Sandu, la 12 ani de la protestele din 7 aprilie 2009: „Dreptatea va putea fi făcută numai atunci când în acest stat vom avea o justiţie liberă”

Potrivit Maiei Sandu, „după 7 aprilie 2009, am devenit cu toţii mai cetăţeni: mai activi, mai implicaţi, mai puţin lăsători.”





„Şi chiar dacă am avut destule dezamăgiri în aceşti 12 ani, am reuşit lucruri cu care ne putem mândri. Ne-am apărat libertatea şi nu am admis dictatura în ţara noastră. Construim în Moldova o societate deschisă, în care învăţăm să ne cerem drepturile şi să ne respectăm diferenţele”, a adăugat Maia Sandu.