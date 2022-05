Litvinenco: Stoianoglo s-a comportat de parcă era avocatul lui Platon

Sergiu Litvinenco spune că membrii CSP au oferit calificativul „nesafisfăcător” activităţii procurorului general, întrucât Alexandr Stoianoglo nu şi-ar fi înţeles esenţa funcţiei.



Sergiu Litvinenco spune că în urma raportului realizat de comisia de evaluare a performanţelor procurorului general, s-a constatat că Stoianoglo ar fi avut o relaţie apropiată cu controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, pe care l-ar fi favorizat. Mai mult, potrivit raportului comisiei, Stoianoglo i-a cerut consultaţii juridice lui Platon pentru formularea unei cereri de chemare în judecată din numele unei instituţii a statului.



„Urmare a analizei raportului, urmare a audierii atât a membrilor comisiei de evaluare, cât şi a procurorului general suspendat, CSP a decis să acorde calificativul nesafisfăcător dat fiind faptul că în raport au fost lucruri ieşite din comun, strigătoare la cer. Analiza arată că Alexandr Stoianoglo nu şi-a înţeles esenţa funcţiei. Este inadmisibil într-un stat de drept ca procurorul general să solicite consultanţă juridică de la o persoană investigată de procuratură. Am asistat la o apărare a lui Veaceslav Platon, de parcă Stoianoglo era avocatul lui Platon. Abordarea şi comunicarea lui Alexandr Stoianoglo în raport cu Plahotniuc a fost una corectă, doar că nu a avut aceeaşi abordare şi în cazul lui Platon”, a spus Sergiu Litvinenco în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Potrivit legii, procurorul general este demis din funcţie de către preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.



„Dacă preşedintele va semna decretul de eliberare, funcţia devine vacantă şi vor exista toate condiţiile pentru iniţierea unui concurs pentru funcţia de procuror general. Anul acesta trebuie să avem un nou procuror general. Hotărârea CSP a fost contestată, deşi încă nu s-a ajuns la hotărârea motivată. Alexandr Stoianoglo are dreptul să conteste”, a mai spus ministrul Justiţiei.



Procurorul general suspendat a calificat raportul comisiei de evaluare drept unul subiectiv şi părtinitor care nu are niciun temei factologic sau legal. Alexandr Stoianoglo a contestat în instanţă raportul, după ce i s-a oferit calificativul „nesatisfăcător” la capitolul eficienţă, integritate, comunicare internă şi externă, precum şi la capitolul managementul resurselor umane.