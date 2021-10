Litvinenco: În cazul Stoianoglo cerem transparenţă şi respectarea procedurilor

Ministrul Justiţiei califică drept falsuri informaţiile apărute în spaţiul public, că Viorel Morari ar dirija din culise evoluţiile dosarului „Stoianoglo”.



Sergiu Litvinenco respinge categoric orice acuzaţie că fostul procuror anticorupţie, Viorel Morari, ar fi convenit cu factori de decizie din PAS sesizarea depusă de Lilian Carp la CSP. Litvinenco spune că n-a interacţionat niciodată cu Morari.



„N-am discutat niciodată cu Viorel Morari şi nici nu vreau să discut pentru că în raport cu el există foarte multe suspiciuni de activităţi mai puţin corecte pe care le-a comis pe timpul regimului Plahotniuc. Şi în cazul lui justiţia trebuie să pună punct la acuzaţiile ce i se aduc. În cazul „Stoianoglo” am cerut corectitudine, transparenţă, respectarea procedurilor. Este important ca procuratura să asigure transparenţă, în caz contrar nu există încredere”, a spus Sergiu Litvinenco în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Ministrul Justiţiei mai spune că nu ştie din partea cărui membru al CSP a venit propunerea ca Victor Furtună să fie procurorul care va investiga acuzaţiile ce-i sunt aduse lui Stoianoglo. Totuşi, ministrul califică drept un act de curaj decizia lui Furtună de a începe urmărirea penală pe numele procurorului general suspendat.



„De procurorul Furtună am auzit prima dată în cadrul şedinţei Consiliului Superior al Procurorilor. Unul dintre membrii CSP a spus că s-a intersectat cu Furtună în 2015 şi i-a produs o impresie bună, atât s-a discutat despre Furtună. Dar nu-mi amintesc cine l-a propus. Faptul că el l-a reţinut pe cel mai odios procuror de pe timpul guvernării Plahotniuc, Nicolae Chitoroagă, m-a determinat să-mi dau votul pentru Furtună, mi s-a creat impresia că persoana are curaj. Şi în cazul Stoianoglo procurorul a dat dovadă de curaj”, a spus Litvinenco.



Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost reţinut pentru 72 de ore acum o săptămână, ulterior fiind plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Lui Stoianoglo i se aduc mai multe învinuiri printre care semnarea raportului la un proiect de lege care ar fi facilitat Laundromatul rusesc, în perioada când deţinea funcţia de preşedinte al comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică. De asemenea, Stoianoglo este acuzat că ar fi primit de la Veaceslav Platon 5,5 milioane de dolari pentru a-i asigura acestuia eliberarea din puşcărie. Ieri şi adjunctul suspendat al Procurorului General, Ruslan Popov, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind bănuit de îmbogăţire ilicită. Atât Popov, cât şi Stoianoglo se declară nevinovaţi.