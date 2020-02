Lilian Carp: Plahotniuc are capacitatea să rupă atâţia deputaţi de la PDM cât îşi doreşte el

„Astăzi noi nu vedem nimic nou sub soare. Plahotniuc are capacitatea să rupă atâţia deputaţi de la PDM cât îşi doreşte el. Cei care au fost aduşi în PDM de către Plahotniuc, au fost aduşi în anumite condiţii. Despre toţi aceşti oameni există informaţie care dacă ar fi aruncată în spaţiul public, viaţa lor politică şi privată se termină. În acest context, dacă Plahotniuc îşi doreşte să rupă încă 5-6 persoane, o face foarte uşor şi majoritatea care susţine guvernul nu va mai exista”, a declarat deputatul Lilian Carp în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la postul de televiziune JurnalTV.



Valeriu Munteanu, preşedinte al Partidului Uniunea Salvaţi Basarabia consideră şi el că desprinderea deputaţilor din PDM nu a avut loc fără implicarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc.



„Cu siguranţă este o acţiune a lui Vladimir Plahotniuc care încearcă să-şi cumpere clemenţă, încercând să demonstreze că este jucătorul, încercând să demonstreze americanilor şi altor poli de influenţă din lume că poate rezolva ceva în Republica Moldova. Eu am convingerea că Plathoniuc – Candu au capacitatea să ia din PDM atâta cât ar şubrezi Guvernul Chicu”, a adăugat politicianul.



Deputaţii Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, Vladimir Cebotari, Eleonora Graur, Corneliu Padnevici şi Grigore Repeşciuc au părăsit fracţiunea parlamentară, dar şi Partidul Democrat din Moldova şi au creat grupul Pro Moldova.