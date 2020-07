Lilian Carp: Am avut speranţa că Pavel Filip va decide să voteze demisia Guvernului

„S-a încercat o discuţie cu Pavel Filip pentru a-l convinge cel puţin în ceasul al 12-lea că acest Guvern nu este un guvern, dar este un staff electoral al preşedintelui Igor Dodon şi că dacă ne dorim ca Republica Moldova să aibă un parcurs european, acest Guvern trebuie să plece. Am avut speranţă că până în ultimul moment Pavel Filip va decide corect cu echipa să voteze demisia acestui Guvern şi să voteze un guvern proeuropean”, a declarat deputatul în cadrul emisiunii de luni seara „Ora expertizei” de la postul de televiziune Jurnal TV.

Fostul deputat democrat, actualmente membru al Grupului parlamentar Pro Moldova, Vladimir Cebotari afirmă că, asemenea lui Ştefan Gaţcan, deputaţii socialişti sunt ostaticii formaţiunii PSRM, fiind „constrânşi în diferite forme ca nu cumva să facă un pas curajos ca să dea jos Guvernul”.



Igor Munteanu, deputatul fracţiunii parlamentare Platformei DA a declarat că, în zilele de luni, deputaţii pleacă în teritoriu şi se întâlnesc cu alegătorii, iar opoziţia aştepta ca moţiunea de cezură să fie discutată joi.



„Prim-ministrul Chicu a avut un discuri insolent cu atacuri personale în adresa fostelor guverne. Respectiv, în loc să răspundă la întrebările de bază care este starea economiei, care este starea sănătăţii publice, ce facem noi ca să acoperim groapa deficitului bugetar, dânsul a încercat să dea replici, să-şi fixeze adversarii printre parlamentari şi să le dea lecţii de morală, or, acest lucru cred că a fost total nepotrivit pentru şedinţa de astăzi”, a spus Igor Munteanu.



Modul în care s-a prezentat luni Guvernul în Parlamentul Republicii Moldova reprezintă degradarea guvernării, a instituţiilor publice şi a legislativului. Respectiv, încrederea cetăţenilor în instituţii este la un nivel foarte scăzut, a declarat expertul în domeniul analizei politice, planificării strategice, bunei guvernări şi soluţionării conflictelor, Vladislav Kulminski.



Fostul şef al Agenţiei Proprietăţi Publice, Igor Grigoriev, afirmă că brutalitatea care a avut loc luni în Parlamentul Republicii Moldova a fost preluată de către Ion Chicu de la fostele guvernări începând cu anul 2010.



„Parlamentarismul în Republica Moldova a eşuat, asta este cel mai tragic. Noi am ajuns la 30 de ani de la suveranitate, 32 de ani de la mişcarea pentru Renaşterea Naţională şi noi am eşuat din punct de vedere a culturii parlamentare. Ce s-a întâmplat astăzi, brutalitatea care persistă din momentul în care Chicu a devenit prim-ministru, este o practică care a fost preluată din 2010 încoace, de când au fost instaurate alianţele 1,2,3”.



Luni, 20 iulie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a dezbătut moţiunea de cenzură împotriva Guvernul condus de Ion Chicu. Pentru demitere au votat 46 de deputaţi, fiind necesare cel puţin 51 de voturi. Moţiunea de cenzură a fost înregistrată de Fracţiunea Platforma DA şi a fost susţinută de Fracţiunea PAS.