La Chişinău a fost constituită Mişcarea politică Unirea

Preşedintele PPDA, Vasile Costiuc, a declarat că forţa stă în unitate şi în consolidare, iar acesta este primul pas pentru constituirea unei mişcări largi, cu suport naţional. „Pornind de la faptul că avem câteva imperative pe care trebuie să le atingem, personal voi insista în continuare pe trei factori, înainte de a putea să ne reunim cu ţara-mamă. Primul – retragerea necondiţionată a trupelor militare de pe teritoriul Republicii Moldova. Numărul doi este legea, prin care să cerem interzicerea oricărui tip de propagandă imperial-rusă, că ne-au înnebunit de cap. Trei – securitatea energetică. Sunt trei lucruri pe care vrem le să atingem înainte de a ajunge să facem reunirea”, a menţionat Vasile Costiuc.



Liderul PL, Dorin Chirtoacă, a spus că astăzi este o zi care este aşteptată de 30 de ani, pentru că în 1989 Mişcarea de eliberare naţională a fost creată pentru unirea cu România. „Punem capăt dezbinării în societatea noastră. Şi astfel vom permite ca fiecare vot dat de fiecare cetăţean al Republicii Moldova, de aici de acasă şi de peste hotare din diasporă, să fie un vot util, un vot cu speranţă, un vot pentru adevăr, pentru o viaţă mai bună în cadrul NATO şi UE, în cadrul României Mari până la urmă”, a notat liberalul.



„Noi, Partidul Naţional Liberal, salutăm semnarea acordului de constituire a Mişcării politice Unirea. Îndemnăm pe această cale şi alte forţe politice, civice şi de altă natură să adopte asemenea decizii mature şi să se alăture Mişcării noastre”, a declarat Ion Calmâc, preşedinte interimar PNL.



Preşedintele interimar PPR, Tatiana Potâng, a menţionat că gestul de astăzi este un răspuns la solicitările din societate ca forţele unioniste să se unifice, precum şi o speranţă că şi ceilalţi vor adera la această Mişcare. „Dacă vorbim despre încărcătura simbolică, trebuie să menţionăm că am ales data de 15 ianuarie pentru constituirea Mişcării politice Unirea, pentru că insistăm ca Eminescu să ne fie nu doar mator, ci şi instanţa civică şi morală supremă a acestui act de constituire”, a mai spus Tatiana Potâng.



Liderul USB, Valeriu Munteanu, a declarat că Republica Moldova nu are nicio perspectivă de integrare în UE pentru următorii 20-30 de ani. În opinia sa, „unica şansă pentru o viaţă mai bună pentru cetăţeni este repararea unei greşeli istorice majore prin realipirea, reunirea Basarabiei cu România. Este o operă complicată, dar inevitabilă”. „Nu facem o uniune de cinci partide, ci o mişcare largă, naţională pentru unirea Basarabiei cu România, în care încape toată lumea – şi alte partide care poate până în acest moment se mai gândesc, şi asociaţii obşteşti, şi persoane fizice – toţi sunt aşteptaţi sub flamurile unirii. Şi aceasta pentru că sunt departe de gândul că doar noi vom reuşi să facem acest lucru”, a afirmat Valeriu Munteanu.