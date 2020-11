Klaus Iohannis şi Volodimir Zelenski, primii şefi de state cu care se va întâlni Maia Sandu

Maia Sandu a subliniat că vrea „să avem o politică externă care să aducă beneficii concrete cetăţenilor R. Moldova”.





„Vreau să transformăm Moldova într-n stat european şi să avem relaţii foarte bune, respectuoase şi demne şi cu ceilalţi parteneri externi. Voi depune toate eforturile ca Moldova să aibă relaţii bune, pragmatice, bazate pe respect reciproc atât în Vest, cât şi în Est”, a mai spus preşedintele ales.

„Am început să refacem relaţiile cu România şi Ucraina. Chiar luni, după alegeri, am avut convorbiri telefonice cu preşedintele Iohannis şi cu preşedintele Zelenski. Am primit felicitări şi asigurări de susţinere din partea liderilor ţărilor europene. Am primit mesaje de felicitare din Rusia, SUA, China şi foarte multe alte ţări şi organizaţii internaţionale. Această deschidere ne oferă noi oportunităţi pe plan internaţional”, a afirmat Maia Sandu într-un briefing de presă.