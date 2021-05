Jurnalist RISE: Duplicatul paşaportului moldovenesc pentru operaţiunea GRU în Cehia putea fi confecţionată nu în Moldova

Copia paşaportului de străinătate contrafăcut a fost publicat anterior de către jurnaliştii-investigatori de la The Insider şi Bellingcat. Jurnalistul RISE Moldova a depistat, cu ajutorul colegilor de peste hotare, numărul acestui paşaport într-o bază internaţională de date a pasagerilor de avioane.



Conform datelor de care dispune investigatorul, „posesorul paşaportului de străinătate autentic este o persoană din raionul Drochia, situat în nordul Moldovei”.



„Se numeşte Vitalie C. (nu vom da publicităţii numele de familie din considerentul că bărbatul, din câte se vede, nu are nicio treabă). Vitalie are 38 de ani. <…> Locuieşte în SUA, activează în sfera construcţiilor şi renovării încăperilor”, - constată Thorik, specificând că „numărul şi anul emiterii paşaportului coincid cu documentul lui Mishkin, diferă doar numele şi data naşterii: presupusului agent Mishkin „i s-au dat” încă trei ani de viaţă”.



Bărbatul i-a acordat jurnalistului RISE un comentariu în reţelele de socializare.



„Tâmpenie, nu alta. <…> Niciodată nu m-am aflat în Rusia, n-am fost nici la câştig, nici la odihnă. Odată m-am aflat în tranzit la aeroport, fără a ieşi în oraş. Nu am fost oprit, nici chestionat. Sunt nişte uneltiri”, - i-a răspuns jurnalistului Vitalie C.



Discutând cu IPN, Vladimir Thorik a precizat că „duplicatul documentului falsificat, adică paşaportul moldovenesc de acoperire al lui Petrov-Mişkin, folosit în operaţiunea specială a „GRU” în Cehia, putea fi confecţionat de persoane necunoscute oriunde, nu numai în Moldova, şi chiar de sine stătător la o imprimantă”.