Jurişti: Există premise ca Stoianoglo să obţină câştig de cauză la CEDO

Potrivit specialiştilor, implicarea politicului este sesizabilă în acest caz, în special, când procurorului general i s-a interzis să ofere argumente în favoarea nevinovăţiei sale la şedinţa Consiliului Superior al Procurorilor.



Potrivit juştilor de la Centrul de Resurse Juridice, gravitatea acuzaţiilor care i se aduc lui Stoianoglo necesită o responsabilitate maximă, iar procesele care au loc în pripă, trezesc bănuieli că ar exista interese, inclusiv, politice.



„Justiţia care se face repede, nu este şi calitativă şi nu este exclus că Stoianoglo va merge în instanţele naţionale, va epuiza remediile interne, va merge la CEDO şi va obţine câştig de cauză. Viteza cu care se produc toate procesele mă face să cred că este un dosar diferit de celelalte şi, probabil, sunt şi interese. Întregul proces a fost forţat de politic prin modificările legislative care s-au făcut în mare grabă până la ziua reţinerii. O demisie onorabilă şi ulterior, lupta în instanţă, ar fi pentru Stoianoglo o modalitate să se credibilizeze”, a spus juristul Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Expertul în drept constituţional, Teodor Cârnaţ, califică drept „forţate” procesele din jurul cazului procurorului general suspendat. Potrivit lui, implicarea politicului a fost sesizabilă chiar din timpul şedinţei CSP, când a fost decisă desemnarea procurorului Furtună pentru investigarea sesizării depuse de deputatul Lilian Carp.



„Într-un stat de drept fiecărui om i se garantează accesul la justiţie, indiferent de faptul că e stat capturat, război sau pandemie. În plus, i se garantează principiul prezumţiei nevinovăţiei, şi aceste principii sunt absolute. În acest caz, trebuia lui Stoianoglo să i se dea posibilitatea să se apere în faţa CSP. Noi am văzut că nu i s-a permis, iar acest lucru a fost regizat de politic. Oricâte probe s-ar acumula pe acest dosar, el are deja pecetea politicului”, a spus Teodor Cârnaţ.



Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Lui Stoianoglo i se aduc mai multe învinuiri printre care semnarea raportului la un proiect de lege care ar fi facilitat Landromatul rusesc, în perioada când deţinea funcţia de preşedinte al comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică. De asemenea, Stoianoglo este acuzat că ar fi primit de la Veaceslav Platon 5,5 milioane de dolari pentru a-i asigura acestuia eliberarea din puşcărie. Ieri, procurorul de caz, Victor Furtună, a contestat decizia privind plasarea lui Stoianoglo în arest la domiciliu şi a cerut arest preventiv pentru procurorul general suspendat.