Johannes Hahn: Suportul bugetar şi asistenţa macro-financiară pentru Republica Moldova ar putea fi reluate în toamnă

Într-o conferinţă de presă susţinută la Chişinău alături de premierul Maia Sandu, Johannes Hahn a spus că a înaintat fostului prim-ministrul, Pavel Filip, încă în septembrie anul trecut, o listă cu domeniile în care UE se aşteaptă la schimbări sau îmbunătăţiri. Lista a fost doar parţial abordată şi eu am încredere că noul Guvern va aborda aceste subiecte în mod de urgenţă. De aceea, am încredere că vom putea relua achitările, inclusiv suportul bugetar şi asistenţa macro-financiară, în toamnă”, a declarat oficialul european.



Potrivit lui Johannes Hahn, Moldova nu a folosit încă la maximum potenţialul Acordului de Asociere cu UE şi a DCFTA. Creşterea cu 17% a exporturilor în 2017-2018 este o creştere bună, dar consideră că este posibil de obţinut mai mult. „Eu cred că trebuie să ne axăm pe acest lucru şi să vedem cum putem să îmbunătăţim în continuare condiţiile de viaţă ale oamenilor şi de a îngusta decalajul dintre nivelul de bunăstare dintre UE şi Moldova. Cred că aceasta este ceea ce îi interesează pe cetăţeni pe mai mult”, a spus Johannes Hahn.



Întrebat despre influenţa UE şi SUA, dar şi rolul Rusiei în formarea coaliţiei de guvernare de la Chişinău, oficialul european a remarcat că a fost o decizie suverană, luată de liderii politici. „Eu cred că este în interesul comun, al tuturor. Şi UE are un interes foarte major, dar şi SUA şi Rusia au un interes ca Moldova să fie stabilă şi cetăţenii să beneficieze de stabilitate în această regiune. A fost posibilă crearea unei guvernări pe care noi suntem gata să o susţinem”, a spus comisarul european.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: