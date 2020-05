Iurie Reniţă, detalii despre imaginile video cu Igor Dodon şi Vlad Plahotniuc

„Am văzut abordările unor politicieni, ale unor experţi enciclopedici că acordă atenţie acestui aspect pur tehnic şi nu conţinutului mesajului pe care l-am prezentat. Fiecare deputat în Parlamentul Republici Moldova îşi are o lădiţă poştală unde toate documentele sunt aduse şi puse acolo. Accesul este liber, nu este limitat ”, a declarat Iurie Reniţă în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.



Deputatul afirmă că a trimis o adresă Procuraturii Generale pentru a se expune pe marginea veridicităţii acestor imagini. Tot instituţia în cauză ar trebui să se expună şi pe partea aspectelor legale, precizează oficialul.



„Scopul meu nu a fost să dau o apreciere juridică, legală. De aceea, am spus că nu intenţionez şi nu e dreptul meu, şi respect această separare a puterilor ca Procuratura să se ocupe exclusiv de aspectele legale. În ce mă priveşte ca politician, îmi revine această responsabilitate de a prezenta un mesaj politic. Eu voi prezenta Procuraturii demersul respectiv ca să ne clarificăm, evident că nu voi lăsa doar acea prezentare publică. Voi solicita conform Legii cu privire la statutul deputatului să verifice ca să fie respectate procedurile legale”, a adăugat acesta.



Iurie Reniţă spune că existau suficiente temeiuri politice şi interes pentru a aduce în vizorul public acele imagini video. „Nu este pentru prima dată când Igor Dodon este bănuit de acte de corupţie. Nu am calitatea de procuror în niciun caz. Sunt deputat, politician şi diplomat, pe aceste aspecte mă expun. Dodon şi Plahotniuc, şi Iaralov, şi alţii din gaşca lor coruptă nu apar pentru prima dată în acest video. Este un subiect de maximă actualitate şi interes social, dar şi politic”, a spus deputatul.

https://www.ipn.md/ro/iurie-renita-despre-imaginile-video-cu-igor-dodon-si-7965_1073637.html