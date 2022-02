Iulian Rusu, numit director al Centrului Naţional Anticorupţie

În runda întrebări-răspunsuri, deputatul BCS Vlad Batrîncea s-a interesat cum, în condiţiile în care deputaţii au fost în vacanţă, a fost organizat concursul şi câţi candidaţi s-au înscris la el.



Preşedinta Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, Olesea Stamate, i-a replicat că „vacanţa a afectat memoria colegilor”. Or, legea a fost modificată. Conform prevederilor în vigoare, directorul CNA se numeşte de Parlament la iniţiativa a 20 de deputaţi. Aceasta a mai spus că personal nu are nici un dubiu faţă de integritatea lui Iulian Rusu.



Vlad Batrîncea a insistat că, în lipsa unui concurs, nu poate fi vorba despre competitivitate. „Astăzi 20 de deputaţi pot decide singuri cine este director. A fost sfidată democraţia în stat, dar şi recomandările partenerilor internaţionali”, a mai spus deputatul. Potrivit lui, promovarea în funcţii prin concurs este o cutumă internaţională.



Deputaţii din BCS l-au întrebat pe candidat referitor la discuţiile pe care acesta le-a avut cu fostul şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, care au fost făcute publice de către procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo. Iulian Rusu a declarat că legea protejează comunicările private, iar informaţia dintr-un dosar care nu a fost finalizat nu se face publică. Astfel că ceea ce a făcut Alexandr Stoianoglo este ilegal şi neprofesionist.



„Cu privire la conţinut – la acea etapă eram activ implicat în monitorizarea evenimentelor din sectorul justiţiei, ca reprezentant al societăţii civile. Or, asta îmi era menirea – să explic societăţii foarte clar ce se întâmplă în Procuratura Generală şi Procuratura Anticorupţie. Mesajele pe care le-am transmis domnului Morari nu erau altceva decât să-i explice în detalii (dacă este persecutat sau dacă familia lui este persecutată) întrebări generale”, a mai spus Iulian Rusu. Potrivit lui, orice persoană are dreptul la apărare şi la prezumţia nevinovăţiei, regulă pe care a aplicat-o şi atunci când a comunicat cu Viorel Morari.



Iulian Rusu a mai spus că în funcţia de director va pune accentul pe prevenţie şi pe transparenţă, în special acolo unde circulă multe fonduri. În urma unei analize a dosarelor existente, va propune soluţii legislative şi de alt ordin pentru a nu permite licitaţii trucate, pentru a asigura un control al persoanelor juridice care participă în contractele cu statul. Pentru a stârpi corupţia la nivel mic, vede ca soluţie excluderea lichidităţilor şi aplicarea peste tot a tranzacţiilor electronice.



Iulian Rusu a fost numit director CNA pentru un termen de cinci ani, începând cu data de 7 februarie.



Fostul director CNA, Ruslan Flocea, a fost demis de Parlament pe 18 noiembrie, după ce în plen a fost prezentat Raportul de evaluare a activităţii CNA pentru perioada ianuarie 2016 - septembrie 2021, activitatea în prevenirea corupţiei fiind calificată nesatisfăcătoare.