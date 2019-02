Istoricul Andrei Groza: Programul electoral al PSRM promovează ura împotriva românilor

Într-o conferinţă de presă la IPN, istoricul a spus că există pericolul real ca, după alegeri, cei care au alte viziuni decât socialiştii, şi anume cei care se autoidentifică drept români, să fie persecutaţi, iar savanţilor să li să impună cenzura, cu interzicerea lucrărilor care fac referinţă la apartenenţa Republicii Moldova la spaţiul românesc. Istoricul este de părere că, într-un stat care pretinde că este democratic, stipularea într-un program electoral a obiectivului de interzicere a unor idei cu care partidul nu este de acord, este un lucru foarte grav, care încalcă drepturile omului.

Acesta a mai spus că şi în prezent, deşi ideile româneşti nu sunt interzise în Republica Moldova, s-a confruntat recent cu o situaţie în care administraţia unei reţele de librării nu şi-a respectat condiţiile contractuale şi nu a pus în mod intenţionat în vânzare două lucrări ale sale, deoarece una din ele era despre limba română şi ce-a de a două – despre rolul pe care l-a avut Uniunea Sovietică în declanşarea celui de al doilea război mondial.

„Pe data de 1 decembrie am scos de sub tipar lucrarea „Limba română – fundament al naşterii civilizaţiei umane”, în care am adus argumente că prima limbă vorbită de către oameni a fost limba română. După ce am lansat această lucrare, am fost întrebat de mai mulţi oameni de unde ar putea cumpăra cartea şi din acest motiv am hotărât să o pun în vânzare. După ce am mers la sediul unei reţele de librării din capitală, după ce am încheiat toate formalităţile, în momentul în care am dus la depozit lucrarea şi o altă lucrare lansată în anul 2018 „U.R.S.S. – instigatorul celui de al doilea război mondial”, şefa depozitului mi-a reproşat că ea este moldoveancă şi ce e cu cărţile acestea. Aceasta mi-a mai spus că nu se ştie dacă aceste lucrări vor fi acceptate, deoarece ea decide ce cărţi sunt luate şi acceptate spre vânzare”, a mai spus Andrei Groza.



Vasile Năstase, preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Rumâna”, a afirmat că acţiunea de a nu pune în vânzare o lucrare ştiinţifică este un lucru foarte grav şi reprezintă o încercare de a cenzura un adevăr istoric. Vasile Năstase a îndemnat alegătorii să nu voteze în nici într-un caz Partidul Socialiştilor, deoarece această formaţiune minte alegătorii şi promovează ura între popoare şi doreşte să sugrume prin lege ideile unor oameni cu care ei nu sunt de acord.

