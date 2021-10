Irina Vlah se plânge că încă nu a avut o întâlnire oficială cu Maia Sandu şi acuză preşedintele ţării de „minciună”

Irina Vlah a oferit câteva detalii despre acţiunile Maiei Sandu care sunt de neînţeles pentru başcanul Găgăziei. De exemplu, Irina Vlad a afirmat că este inexplicabil de ce Maia Sandu nu a invitat-o la ceremonia de învestire în funcţie a preşedintelui ţării.





Alt pas „neprietenesc” al Maiei Sandu se referă, potrivit Irinei Vlah, la iniţiativa Maiei Sandu de a exclude başcanul Găgăuziei din Consiliul Suprem de Securitate (CSS), pe motiv că structura respectivă va pune accent mai mult pe „lupta anticorupţie”. „În opinia mea, CSS este o platformă unde membrii CSS discută problemele ce ţin de securitatea statului”, a subliniat Vlah.





Un alt reproş la adresa Maiei Sandu ţine de vizita preşedintelui în Găgăuzia, la care Irina Vlah nu a fost invitată şi nici măcar informată că şefa statului se află în vizită în autonomie. Vlah susţine că Maia Sandu a chemat la întrevedere doar primarii satelor din Găgăuzia, ignorând conducerea autonomiei.





„Am aflat de la primarii noştri că Maia Sandu vine în autonomie. Primarii au primit invitaţie de la administraţia Preşedinţiei ca să participe la şedinţa cu şefa statului. Evident că primarii m-au contactat şi s-au interesat dacă başcanul va fi la acest eveniment. Eu le-am spus că nu am fost invitată. În acest context, primarii mi-au zis că nici ei nu vor accepta invitaţia. Totuşi, eu am decis că voi merge să întâlnesc preşedintele, pentru că noi respectăm insituţia prezidenţială. Am mers alături de speaker-ul Legislativului autonomiei, care la fel nu a fost invitat. Am salutat preşedinta şi am felicitat-o cu învestirea în funcţie, deoarece până atunci nu am avut această posibilitate. M-am interesat cum s-a ajuns la aceea că vine preşedintele ţării în autonomie, iar conducerea Găgăuziie nu cunoaşte despre acest lucru. Am auzit o minciună. Maia Sandu a declarat că nu ea este organizatorul evenimentului şi că a fost invitată de primari, deşi eu am văzut invitaţiile şi ele au fost semnate de administraţia prezidenţială. A fost o minciună care m-a indignat. (...) Ne deranjează o asemenea atitudine”, a mai spus Vlah.









„Astăzi avem o problemă - lipseşte dialogul în totalitate cu Chişinăul. Au trecut zece luni de când a fost ales preşedintele ţării, Din păcate, nu am avut nicio întrevedere cu doamna preşedinte. Din păcate, în acest timp nu a existat posibilitatea să discutăm vreun subiect. În tot acest timp am văzut mai mulţi paşi neprieteneşti în faţă de autonomie şi cetăţenii autonomiei”, a declarat Irina Vlah într-o emisiunea la PublikaTV.