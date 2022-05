Ion Sturza: Nu este un secret că Andrei Spînu şi-a dorit funcţia de prim-ministru

Mai mult, potrivit lui Sturza, vicepremierul Spînu ar admite extrem de multe greşeli în administrarea domeniilor pe care le are în gestiune din „incompetenţă sau lipsă de experienţă de viaţă”.



Fostul prim-ministru Ion Sturza califică drept un „minister monstru” Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, entitate care ar trebui divizată în cel puţin trei departamente, spune Sturza.



„Nu e un secret că Andrei Spînu îşi dorea poziţia de prim-ministru. A fost convins să cedeze în favoarea Nataliei Gavriliţa, care era mai bine poziţionată în sondaje şi în relaţiile cu colegii din partid. Şi e o persoană mai coaptă şi mai pregătită pentru funcţia de prim-ministru. În schimb, drept compensaţie Andrei Spînu şi-a adjudecat foarte multe domenii care nu au fost acoperite nici cu competenţă, nici cu cadre. Şi ca rezultat, sunt multe rateuri, chiar rateuri pe linie”, a spus Ion Sturza în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Mai mult, fostul şef al Executivului spune că Andrei Spînu ar avea ambiţii politice extrem de mari şi ar începe de pe acum să-şi construiască o carieră politică.



„El e un fruntaş al partidului de guvernare, are linia lui de adepţi, are politica sa de PR separată, are echipe dedicate acestor aspecte. Şi asta deranjează alţi membri ai Guvernului şi cred că şi pe doamna prim-ministru. El e un om care se vede şeful echipei. Întâi a fost la PLDM, ulterior a aderat la PAS. Şi-a creat echipe, structuri teritoriale, oameni. E o figură politică destul de însemnată, nu e un tehnocrat pe care poţi să-l scoţi din priză”, a punctat Ion Sturza.



Ion Sturza spune că actualul Executiv necesită remanieri guvernamentale, întrucât sunt miniştri care nu livrează rezultate, iar domeniile lor de activitate au intrat într-un con de umbră.



„Sunt un şir de ministere unde se impun remanieri, mă refer la Ministerul Economiei, cel al Agriculturii. În cazul lui Andrei Spînu sunt multe sectoare complicate, cu multe interese, pe de altă parte, el are puţini soldaţi şi ofiţeri în Minister. A avut o încredere exagerată în cei din sectorul energetic, pe care i-a moştenit de la fostele guvernări, dând dovadă poate de bună-credinţă. Nu vreau să-l suspectez că ar fi alte interese în spatele unor decizii decât o incompetenţă sau lipsă de experienţă de viaţă. Şi încă un lucru care, probabil, cândva era specific şi pentru mine, se vede o aroganţă excesivă care este legată de tinereţea domnului Spînu. În anumite condiţii, are şanse să devină un ministru bun, dar mai e până atunci”, a mai spus Ion Sturza.