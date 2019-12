Ion Sturza: Noul procuror general i-a fost impus lui Igor Dodon de occidentali

Fostul prim-ministru susţine că numirea noului procuror general a fost o înţelegere.

„Când s-au întâmplat lucrurile cu demisia Guvernului Sandu, bineînţeles că occidentalii au fost profund dezamăgiţi şi alarmaţi şi au dat semnale că ei nu sunt gata să susţină în orice condiţii pe Dodon şi noul Guvern. Atunci, oamenii care aveau o legătură mai informală din anturajul lui Dodon cu occidentalii au încercat să creioneze o relaţie cu ei. Occidentalii le-au spus că pentru a da un semnal că vor să facă ceva, trebuie să facă în aşa fel ca Stoianoglo să ajungă în fruntea Procuraturii Generale”, a declarat Ion Sturza în platoul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la postul Jurnal TV.



Ion Sturza susţine că îl cunoaşte foarte bine pe Alexandr Stoianoglo şi că acesta are un caracter independent. „El a abandonat Procuratura atunci când Plahotniuc a încercat să-l facă un procuror la curtea lui, eu ştiu de discuţia pe care a avut-o dumnealui cu Plahotniuc şi i-a spus că merge, cu condiţii. Peste cinci minute s-a încheiat discuţia şi el a ieşit nu numai din biroul lui Plahotniuc, dar şi din vizorul Partidului Democrat. După aceea, el a fost cel care a interacţionat cu instituţiile internaţionale, cu experţii, în reforma sistemului judiciar în Republica Moldova”, a notat fostul premier.



În plus, Ion Sturza consideră că în situaţia actuală în care s-a pomenit preşedintele Igor Dodon, el este foarte vulnerabil. În opinia lui, şeful statului are foarte multe vulnerabilităţi printre care suspiciunea de finanţare externă a Partidului Socialiştilor, precum şi faptul că ar fi considerat un agent de influenţă al Federaţiei Ruse. „El a nimerit într-o capcană de responsabilitate totală a ceea ce se întâmplă. El nu are anvergura intelectuală şi organizatorică a lui Voronin sau chiar a lui Plahoniuc ca să gestioneze de unul singur toată ţara aceasta. El nu va fi capabil de unul singur să gestioneze toată ţara aceasta. El este foarte vulnerabil”, a conchis fostul premier.