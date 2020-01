Ion Sturza: Alianţa PSRM-PDM poate dura până în aprilie

„Acum trebuie aruncate zarurile. Exisă o şansă unică de a lăsa orgoliile, de a separa câţiva oameni odioşi care au rămas fideli lui Plahotniuc şi de a face o alianţă dintre PDM şi blocul ACUM pentru a da jos Guvernul Chicu şi a crea condiţii infernale în campania electorală lui Dodon ca el să nu fie ales. Nu e mare importanţa preşedintelui, dar un preşedinte care nu are capacitatea aceasta administrativă şi politică se transformă în păpuşă”, a declarat fostul premier în cadrul emisiunii „În profunzime” de la postul de televiziune ProTV Chişinău.



În opinia lui, trebuie încercat un Guvern de coaliţie, cu algoritm, cu repartizarea responsabilităţilor. „Un Guvern politic, nu de tehnocraţi. Dodon, fără de guvernare şi fără o coaliţie majoritară în Parlament nu mai este. Asta trebuie să se întâmple în lunile aprilie-mai”, a completat fostul politician.



Totodată, fostul premier este de părere că Statele Unite ale Americii nu vor permite ca în regiune să se consolideze un regim dependent de Federaţia Rusă. „Un regim care are un dialog cu Federaţia Rusă, care are un comportament civilizat - da, dar în linia occidentală. Dar un regim care este o extensie a regimului de securitate al Federaţiei Ruse în Moldova nu va fi acceptat de SUA. Dacă noi nu vom face această reconfigurare paşnic, vom avea un Maidan. Pentru că oricum se va găsi o parte mică a societăţii care îl va contesta virulent pe Dodon. Preşedintele ştie foarte bine acest lucru”, consideră fostul şef al cabinetului de miniştri.



Ion Sturza este de părere că Igor Dodon a făcut o mare greşeală că s-a decuplat de la fosta prim-ministră Maia Sandu, de care a avut nevoie în calitate de pârghie de legătură cu Occidentul. Dar şi Maia Sandu a greşit când a forţat lucrurile soldate cu demisia Guvernului său.