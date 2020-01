Ion Diacov: Banii din furtul miliardului nu vor mai reveni în haznaua statului

Ion Diacov spune că dosarul fraudei bancare a fost muşamalizat de la bun început de către Procuratura Generală, încă de atunci când a fost arestat şeful Consiliului de administraţie al Băncii de Economii Grigore Gacikevici.





„Nu se va mai stabili niciodată adevărul adevărat. Da, nişte adevăruri se vor spune, dar adevărul adevărat şi banul în haznaua statului n-o să mai vină”, a afirmat Ion Diacov în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune N4.



Fostul procuror susţine că aceeaşi soartă are şi dosarul legat de evenimentele care au avut loc pe 7 aprilie 2009. Potrivit lui, mulţi oameni cunosc ce s-a întâmplat atunci în centrul Chişinăului, dar nu există voinţă pentru tot adevărul. „Ştie multă lume ce s-a întâmplat la 7 aprilie, dar unii care trebuiau să ia măsuri, au fost responsabili, cum ar fi Igor Popa şi alţii, au muşamalizat cazul. Unii care era responsabili asupra celor care trebuiau să ia măsuri, care erau la puterea politică, ştiu cum a fost, dar au diferite interese politice şi iată aşa s-a muşamalizat cazul”, a menţionat Diacov.



Totodată, fostul procuror a menţionat referitor la situaţia criminogenă din ultima perioadă că numărul de omoruri ar fi de două ori mai mare decât se anunţă în spaţiul public. Potrivit lui, instituţiile responsabile de acest domeniu trebuie să facă o investigaţie serioasă pentru a studia care este situaţia reală a lucrurilor. „Cifra reală de omoruri este dublă. (...) Eu consider că aici e vinovată conducerea de vârf care nu cere control, e vinovat Ministerul de Interne”, consideră Ion Diacov.