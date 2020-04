Ion Chicu răspunde la acuzaţiile opoziţiei pe subiectul împrumutului din Rusia: „Afirmaţii iresponsabile”

Cât priveşte acuzaţiile că există riscul ca Moldova să plătească penalităţi de 150% în cazul întârzierii rambursării creditului, Ion Chicu a spus că „este o aberaţie”.





„150% din rata dobânzii în cazul când timp de 10 zile nu restitui tranşa, ceea ce înseamnă 3% şi nu 150%”, a spus Chicu la emisiunea „Moldova în direct” de la TRM.





Prim-ministrul a precizat că, potrivit acordului, Republica Moldova are posibilitatea să nu acceseze creditul, dacă are bani suficienţi în buget. De asemenea, Chicu a subliniat că R. Moldova chiar dacă a luat banii, poate să-i restituie în orice moment, fără a achita vreun comision, în cazul în care a găsit oferte de creditare mai avantajoase.





„În persepctivă, când R. Moldova reuşeşte să găsească alţi bani mai avantajoşi, în orice moment am făcut transferul către Federaţia Rusă şi am pus punct. De aceea, speculaţii „de ce nu luaţi de la alţii mai ieftin şi luaţi de la alţii mai scump” are un singur răspuns: daţi mai ieftin şi restituim aceşti bani”, a precizat Chicu.





Cu privire la acuzaţiile deputatului PAS Dumitru Alaiba, care consideră că ambasadorul R. Moldova la Moscova, Andrei Neguţa, şi-a depăşit atribuţiile de serviciu când a semnat acordul, Chicu a spus că este „o rătăcire” a deputatului. Premierul a accentuat că Neguţa a fost împuternicit de Guvern să semneze acordul, inclusiv din cauza contextului actual legat de răspândirea COVID-19.





Chicu a negat şi acuzaţiile potrivit cărora banii ar urma să ajungă în contul unor bănci private din Moldova. Şeful Guvernului a dat asigurări că banii vor ajunge la BNM, apoi în bugetul de stat.





Premierul a subliniat că acordul prevede că R. Moldova trebuie să asigure condiţiile egale companiilor ruse în procesul licitaţiilor, dar nu prevede faptul că acestea trebuie să fie favorizate.





„Este vorba de nedescriminarea companiilor”, a mai spus Chicu.





Amintim că Guvernul a a probat proiectul pentru ratificarea acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la acordarea unui împrumut financiar de stat. Este vorba despre creditul rusesc în valoare de 200 de milioane de euro, oferit în două tranşe.

Partidul Acţiune şi Solidaritate constată că acordul pentru creditul rusesc conţine prevederi „periculoase”, care creează riscuri exagerate de îndatorare a ţării pe termen lung, dar şi prevederi care nu se regăsesc în acordurile de împrumut oferite de către Rusia altor ţări. Igor Dodon a anunţat, vineri seara, că ambasadorul Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Andrei Neguţa, a semnat împreună cu conducerea ministerului de Finanţe rus, Acordul de creditare cu Republica Moldova, care prevede acordarea primei tranşe de împrumut în valoare de 200 milioane de euro.





„Rata de 2% este una comparabillă cu cea de la FMI”, a menţionat Ion Chicu. În acest context, el a mai oferit câteva exemple de împrumuturi pe care Chişinăul le-a contractat anterior. Premierul a amintit că, în 2015, Moldova a primit un credit de 150 milioane de euro de la Guvernul României cu o dobândă de 1,54%.