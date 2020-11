Ion Chicu: Sunt posibile remanieri guvernamentale, începând de la premier

Prim-ministrul spune că soarta Guvernului este în mâna Parlamentului şi, dacă legislativul decide revocarea executivului, îi aparţine decizia. „Noi am spus că Guvernul este tehnocrat. Noi nu ne ajustăm agenda la agendele politice ale cuiva. Probabil, aţi văzut că în campania electorală noi am fost foarte retraşi, nu ne-am perindat pe la platforme TV. Am lăsat concurenţii electorali să prezinte tot ce pot ei societăţii, ca să nu influenţăm alegătorii”, a menţionat premierul.



Şeful executivului le-a mulţumit colegilor care recent au părăsit componenţa Guvernului – miniştrii înaintaţi de Partidul Democrat. Ion Chicu a ţinut să menţioneze că miniştrii nu au plecat din cauza unor performanţe reduse, ci pentru cp partidul care i-a delegat a spus că-i retrage.