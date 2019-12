Ion Chicu: Există riscul ca Moldova să rămână fără gaz la începutul anului viitor

„Riscurile sunt de caracter extern. Cel mai mare risc este legat de faptul că deocamdată nu există un contract încheiat de „Gazprom” şi „Naftogaz Ucraina” privind tranzitarea gazelor pe teritoriul Ucrainei. Traseul tradiţional pe care noi primeam gaze rămâne incert la data de 9 decembrie. Când am fost la Moscova şi am discutat cu conducerea „Gazprom” ne-au spus că negocierile continuă, nu ne-au asigurat 100% că acestea se vor încununa cu succes, dar speranţe există”, a afirmat Ion Chicu la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.



Prim-ministrul anunţă că Guvernul a început să pregătească scenarii alternative de aprovizionare a ţării cu gaz. „Alternativ este traseul de transportare a gazelor pe aşa-numitul cordon trasnbalcanic Marea Neagră: Bulgaria, România, Ucraina, Republica Moldova, apoi iar Ucraina. Dacă se utilizează acest traseu, atunci gazul va fi tot 172-173 de dolari per mia de metri cubi pentru că preţul discutat şi agreat cu „Gazprom” este 172 la hotarul Republicii Moldova”, a declarat Ion Chicu. Potrivit lui, există riscuri şi în legătură cu acest traseu, pentru că anumite elemente abia au fost construite şi ele trebuie testate.



Premierul susţine că există încă un scenariu de rezervă, dar care presupune scumpirea gazului. Este vorba de aprovizionarea cu gaze de la operatorii care lucrează pe pieţele ucraineană, românească sau pe piaţa europeană. Un al treilea scenariu prevede utilizarea rezervei de stat a păcurii. „Noi avem stocată păcură care ne-ar fi suficientă pentru încălzire în jur de 50 de zile, dar depinde de regimul termic pe care îl vom avea în această perioadă. Nu este cel mai bun scenariu, sper să nu ajungem la acest scenariu pentru că el vizează doar Chişinăul”, a continuat Ion Chicu.

Amintim că lidera PAS, ex-premierul Maia Sandu, susţine că „impotenţa guvernului lui Dodon ne poate lăsa fără căldură şi energie electrică pe timp de iarnă”. Maia Sandu a afirmat că au mai rămas doar trei săptămâni până la sfârşitul anului, iar „în lipsa unui acord între Ucraina şi Federaţia Rusă pe tranzitul gazelor naturale, există riscul să îngheţăm în ianuarie”.

Şi liderul PPDA, Andrei Năstase, a afirmat că Republica Moldova ar putea rămâne în plină iarnă fără gaze şi energie electrică, din cauza că Federaţia Rusă şi Ucraina încă nu au o înţelegere c privire la tranzitul de gaze pe teritoriul Ucrainei, iar Guvernul de la Chişinău nu are o soluţie pentru acest scenariu. În acest context, politicianul a spus că Blocul ACUM îşi rezervă dreptul să declanşeze proteste masive.