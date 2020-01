Ion Chicu: Va fi creat un Grup de monitorizare a preţurilor la carburanţi

Premierul spune că s-a aşteptat ca preţurile la carburanţi să crească la început de an. Asta pentru că în fiecare an, la 1 ianuarie sau imediat după, are loc ajustarea preţurilor la noile accize. „Ne-am aşteptat la acest lucru. Plus, este vorba despre evoluţia petrolului pe pieţele internaţionale. Din păcate, Moldova importă petrol, respectiv, preţurile se formează în linii mari pe pieţele internaţionale”, a declarat Ion Chicu.



În altă ordine de idei, comentând interdicţia Tiraspolului privind restricţionarea accesului automobilelor cu numere de înmatriculare moldoveneşti, Ion Chicu, a menţionat că, Chişinăul a oferit cetăţenilor moldoveni din Transnistria posibilitatea de a-şi înregistra autoturismele cu numere aşa numite „neutre” ca să poată intra în alte terţe, în special Ucraina. „O bună parte din cetăţenii transnistreni au făcut acest lucru, alţii nu”, spune premierul.



Ion Chicu menţionează că Ucraina nu va admite accesul automobilelor cu numere transnistrene vechi, începând cu 1 aprilie. „Respectiv, colegii din instituţiile statului au făcut un test să vadă cum funcţionează când automobilele nu trec. Acest termen expiră azi. Ce va fi după 1 aprilie când Ucraina nu va permite circulaţia cetăţenilor noştri cu nume transnistrene vom vedea”, a declarat prim-ministrul.