Ion Chicu: Banii de la UE sunt importanţi, dar insuficienţi pentru planurile noastre de modernizarea Republicii Moldova

„Vom face totul pentru a menţine această colaborare avantajoasă a Republicii Moldova cu UE, vom îndeplini condiţionalităţile care sunt prevăzute pentru tranşa a doua, a treia a asistenţei macrofinanciare, dar aceasta nu este suficient şi noi nu putem conta doar pe această asistenţă”, a declarat şeful cabinetului de miniştri în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul N4.



Premierul spune că Republica Moldova are nevoie de suportul Uniunii Europene, o parte granturi, o altă parte, semnificativă – credite, dar nu sunt suficienţi pentru a fi orientaţi spre investiţii publice semnificative în infrastructură. „Noi trebuie să identificăm suplimentar bani pentru aceasta şi am spus de unde anume: instituţiile financiare, pieţele financiare şi pe bilaterală cum este exemplul României sau Rusiei”, a precizat şeful executivului.



Totodată, premierul spune că niciunul dintre partenerii Republicii Moldova nu acordă bani unei persoane, dar ţării, în funcţie de comportamentul şi prestaţia organelor statului. Astfel, Ion Chicu a comentat declaraţiile fostei prim-ministre Maia Sandu care spunea că există riscul ca Moldova să nu mai primească banii promişi din UE odată cu plecarea ei din fruntea Guvernului. „Pe parcursul anului 2019, Republica Moldova a primit asistenţă financiară atât sub formă de grant, cât şi sub formă de credit din partea partenerilor externi exact sumele care erau planificate în bugetul 2019 care a fost aprobat încă în toamna anului 2018. Deci, aceşti bani erau planificaţi în buget şi ei au venit aşa cum a fost planificat”, a declarat Ion Chicu.



De asemenea, premierul spune că pentru anul 2020, la fel, sunt planificate resurse financiare din cadrul asistenţei macrofinanciare din partea UE, aproximativ 900 de milioane de lei. „Noi vom depune eforturile şi vom face tema de acasă astfel încât să obţinem aceşti bani. Rămâne deja, la discreţia evaluatorilor din UE, să estimeze dacă am îndeplinit sau nu ceea ce ne-am angajat”, a afirmat şeful cabinetului de miniştri.