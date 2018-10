Ion Ceban: Spre regret, Curtea Constituţională devine o filială de partid

Opinia a fost exprimată de Ion Ceban, secretar pentru ideologie al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, în cadrul dezbaterilor publice cu tema: „Suspendarea preşedintelui: legalitate, blocaj instituţional, confruntare politică”, ediţia a 94-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, organizate de Agenţia de presă IPN şi Radio Moldova, drept replică la declaraţia deputatul Sergiu Sîrbu potrivit căruia subiectul suspendării temporare a preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a făcut imagine negativă Republicii Moldova în lume.

„Ceea ce mă face să regret foarte multe este că Curtea Constituţională, spre mare regret, devine o filială de partid, ca şi alte instituţii în Republica Moldova. Şi aceasta este cu adevărat grav, pentru că atunci când aveţi dumneavoastră nevoie, faceţi apel şi nu ştiu cum Curtea servil execută ceea ce i se cere. Şi aceasta am observat-o în repetate rânduri. Or, aşa nu ar trebui să fie”, afirmă Ion Ceban.



Liderul socialist a declarat că referinţele la practica internaţională i se par a fi grave, pentru că se creează precedente, iar acestea sunt foarte nocive pentru instituţii, pentru stat în general şi ele trebuie evitate. Referindu-se la numirea celor doi miniştri, Ion Ceban a spus, că din ceea ce se vehiculează, inclusiv în presă, asupra acestora ar exista suspiciuni de corupţie. Acesta a amintit despre cazul fostului premier Vlad Filat, care pentru că ar fi existat suspiciuni de corupţie, nu a fost lăsat să ocupe acea funcţie. Or, în opinia sa, prin analogie, preşedintele are în acest sens absolut toate prerogativele pentru a pune la îndoială integritatea unor sau a altor persoane propuse pentru anumite funcţii. Ion Ceban a mai spus că în prezent, chiar dacă place acest lucru sau nu, preşedintele este singura persoană, instituţie, autoritate, care beneficiază de legitimitate deplină, fiind singura persoană pentru care au votat peste 50% din votanţi şi reprezintă nu doar votanţii săi, ci întreaga populaţie.



Referindu-se la aspectele politice ale contextului suspendării preşedintelui Republicii Moldova, Ion Ceban consideră că situaţia este delicată şi gravă în acelaşi timp, iar ceea ce se întâmplă nu este doar un tertip cu caracter juridic anticonstituţional, ci unul care are menirea să demonstreze că atitudinea PDM, conform căreia „noi oricum decidem tot şi că vom găsi o ieşire, fie şi neconstituţională”. „Cel mai plăcut lucru este că asta nu va dura mai mult de cinci luni de acum încolo pentru că sunt sigur că oamenii vor da toate aprecierile de rigoare actului de guvernare din ultimii ani de zile, ceea ce, după părerea mea, este un dezastru pentru Republica Moldova. Cei care au sperat că aşa numitele alianţe pro-europene vor veni şi vor face aici reforme şi vor contribui la bunăstarea oamenilor, s-au convins în contrariul pentru că, spre regret, Moldova este mai depopulată, mai săracă, şi se află cu instituţiile de drept la pământ în ultimii nouă ani de zile”, a conchis secretarul pentru ideologie al PSRM.



Întrebat fiind, de ce consideră că democraţii nu au iniţiat un referendum pentru demiterea preşedintelui, Ion Ceban a remarcat că şeful statului are popularitate mare, „de 25 de ori mai mare decât democraţii” şi că lor nu le este favorabil de a începe o astfel de procedură înainte de campanie electorală.



