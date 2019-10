Ion Ceban: Nu avem ce împărţi politic cu Andrei Năstase, doar problemele Chişinăului

Potrivit lui, indiferent de votul care va fi dat în turul doi de scrutin de pe 3 noiembrie, în Chişinău există probleme care nu aşteaptă şi care trebuie soluţionate cât mai curând.



„Noi acum nu avem ce împărţi politic, avem o mie de probleme pe care trebuie să le rezolvăm împreună. Acesta este mesajul meu pentru toţi absolut. Eu nu am acuzat, criticat, nu am răspuns la provocări niciunui candidat. Eu ştiu că noi trebuie acum să muncim ca să depăşim problemele. Pentru că peste patru ani o să avem o altă problemă – n-o să avem cui să ne adresăm pentru că oamenii continuă să plece”, a declarat Ion Ceban în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova.



Ion Ceban spune că indiferent de rezultatul voturilor în turul doi, o altă soluţie mai rapidă şi eficientă decât a avea o coaliţie după modelul celui din Parlament nu există. „Noi avem 22 de consilieri din 51, avem înregistrat cel mai bun scor. Blocul ACUM are 19. Deci, matematic, astăzi avem peste 40 de mandate şi putem face lucrurile să se mişte foarte rapid”, a afirmat Ion Ceban.



Candidatul PSRM este convins că scenariul propus de dânsul va fi acceptat pentru că altă soluţie n-ar exista. „Eu înţeleg că există, într-un fel sau altul, unele reticenţe, dar noi am avut aceste discuţii atunci când s-a creat coaliţia la nivel central şi am zis: „Oameni buni, da, noi avem păreri diferite, aceasta este la nivel politic, însă avem de făcut lucruri pe care le aşteaptă oamenii”.



Comentatorul politic Ion Tăbârţă este de părere că, dacă se păstrează ultimele tendinţe şi candidatul blocului ACUM nu face vreo gafă remarcabilă, atunci nu este exclus în turul doi, să existe, şi de această dată, un primat al votului geopolitic – adică nu un vot pentru cineva, dar împotrivă. Expertul este de părere că propunerea făcută de Ion Ceban este una strategică şi este o mişcare spre dreapta eşichierului politic pentru a atrage cât mai mult electorat din această direcţie. „Iar domnul Năstase, evident, nu va veni acum cu un răspuns pentru că, venind cu un asemenea răspuns, riscă să-şi piardă o bună parte din eventuali alegători, în sens că ei nu se vor prezenta la vot”, a spus el.



Ion Ceban a acces în turul doi cu 40,19% din voturile alegătorilor, iar contracandidatul său Andrei Năstase de la blocul ACUM - 31,08% din sufragii.