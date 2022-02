Ion Ceban, dezlănţuit la adresa guvernării: Ştiu doar a da vina pe Gazprom, Plahotniuc sau Ceban

Mai mult, primarul califică drept total inoportună şi nejustificată instituirea stării de urgenţă în condiţiile în care PAS deţine puterea absolută în stat, iar deciziile pe care le ia acum Comisia Situaţii Excepţionale, puteau fi adoptate, transparent, în plenul Parlamentului.



Ion Ceban, împreună cu viceprimarul Fadei Nagacevschi au contestat la Curtea de Apel decizia ANRE privind aplicarea retroactivă a tarifelor la gazele naturale.

În replică, şefa Executivului, Natalia Gavriliţa, a calificat decizia municipalităţii drept o încercare de a specula politic pe seama crizei energetice. Gavriliţa a menţionat că decizia privind majorarea retroactivă a tarifelor este una legală, în condiţiile în care a fost luată în perioada stării de urgenţă. Primarul Chişinăului insistă, însă, că decizia este una abuzivă.



„Guvernarea a instituit stare de urgenţă pentru a rezolva problema legată de tarif şi pentru a obliga ANRE să rezolve această problemă de tarif. Este ilegală aplicarea retroactivă a tarifelor. Ilegalitate este şi faptul că au obligat ANRE să facă asta, care este o instituţie independentă. Se bagă în buzunarul cetăţeanului deja a câta oară, din cauza prostiei lor. Nu am văzut niciun lucru bun să ni se întâmple în cele 7 luni de când sunt ei la guvernare”, a spus Ion Ceban în cadrul unei emisiuni de la PrimeTV.



Ceban a criticat puterea pentru proasta gestionare a crizei energetice şi a menţionat că guvernarea comite greşeală după greşeală, iar Procuratura ar trebui să investigheze legalitatea acestor decizii.



„Nu trebuie să se dea vina nici pe exterior, nici pe interior. În campanie electorală ni s-a spus că vor fi soluţii pentru probleme, oricare ar fi ele. Ei au toată puterea în stat. Nimeni în Republica Moldova n-a avut o asemenea reprezentanţă la nivelul puterii în stat. Ei acum caută să dea vina pe ruşi, pe Gazprom, pe Ceban, pe Plahotniuc. Nu poţi arăta cu degetul că există o problemă majoră pe care n-o poţi rezolva. Faptul că nu vrei să te implici, e altceva. Subiect de dosar penal este şi procurarea gazelor din Polonia şi Olanda. Şi alocarea surselor financiare pentru Energocom tot are iz de dosar penal şi trafic de influenţă”, a mai spus Ion Ceban.



ANRE a decis majorarea tarifelor la gazele naturale de la 11,08 lei la 15,18 lei, cu TVA inclus. Noile tarife vor fi aplicate de la 1 ianuarie.