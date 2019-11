Ion Ceban: În prima săptămână în funcţia de primar, voi face să avem o coaliţie cu Blocul ACUM

„Sunt sigur că vom reuşi să avem o coaliţie cu blocul ACUM, dar vreau să avem şi un plan concret, termene concrete de realizare a acţiunilor. Nu avem ce împărţi. Avem doar să rezolvăm problemele cât mai curând posibil”, a spus Ion Ceban.



Candidatul PSRM a precizat că trebuie lucrat la bugetul Primăriei pentru anul 2020, că oraşul trebuie pregătit pentru iarnă şi că trebuie aprobate multe regulamente care ţin de compensaţii, de construcţii etc. „Lucrurile nu mai pot aştepta. Din momentul în care voi intra în birou, mă voi preocupa de subiectele din programul electoral, înglobând toate ideile bune ale celorlalţi colegi”, a declarat candidatul PSRM.



Potrivit lui Ion Ceban, discuţiile despre oraşul Chişinău sunt discuţii despre canalizare, despre transportul public, despre locurile de joacă pentru copii, despre drumuri, trotuare şi mirosul de la staţia de epurare. „Toate aceste lucruri nu le putem diviza. Sunt probleme care ar trebui să ne unească şi probleme care trebuie rezolvate împreună”, a spus Ion Ceban.



„Am voinţa, am cunoştinţele necesare, am forţele necesare pentru a schimba Chişinăul spre bine”, a spus Ion Ceban.