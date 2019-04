Ilan Şor anunţă că începe instalarea sistemului de iluminat public în localităţile din cele două circumscripţii unde a obţinut victoria la parlamentare

„De mâine, începem lucrările de modernizare totală a iluminatului public în 104 localităţi din ţară. Iluminatul public modern este atât de necesar satelor noastre, ca oamenii să nu mai umble noaptea cu felinarul”, a declarat Ilan Şor.

Proiectul este prevăzut pentru o perioadă de 12 luni. „În al doilea an, vom începe modernizarea şi restabilirea drumurilor, în al treilea an, vom asigura fiecare localitate cu instituţii medicale, în al patrulea an, vor fi restabilite toate instituţiile de învăţământ. Aşa planificăm să reconstruim infrastructura satelor noastre”, a declarat Ilan Şor.

Întrebat de jurnalişti din ce surse vor fi realizate proiectele anunţate, Ilan Şor a declarat că din fondurile Asociaţiei obşteşti „Pentru Orhei”, finanţată de companii private care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova.



Candidaţii Partidului Şor au câştigat alegerile din 24 februarie în două din cele 51 de circumscripţii electorale. Este vorba de circumscripţiile Nr. 18 (Orhei, Călăraşi) şi Nr. 19 (Orhei, Rezina, Criuleni, Dubăsari).

