Igor Munteanu: Retragerea banilor din rezervele de stat va duce la o inflaţie de 25%

„Trebuie să-ţi pui întrebări economice – la ce îţi foloseşte un miliard de dolari dacă, de exemplu, rezultatul acestor tranzacţii ar fi o creştere exponenţială a inflaţiei în ţară? În acest caz, bagi toată economia într-un colaps, într-un cerc vicios din care oamenii vor trebui să plece şi mai rapid din ţară”, a declarat deputatul în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la potul Jurnal TV.



În plus, în an electoral Republica Moldova nu poate face mişcări bruşte de orice gen, trebuie să existe un temperament şi o politice adecvată pentru că altfel populaţia se sperie. „Într-un an electoral oamenii de afaceri nu investesc, se reduce dintr-o dată deschiderea pentru piaţă, locuri de muncă nu apar şi mitologia împrumuturilor venite din Rusia deja transmit mesaje negative către UE şi către partenerii occidentali”, a continuat Igor Munteanu.



Expertul economic Sergiu Tofilat este de părere partenerii de dezvoltare nu privesc cu ochi buni asemenea iniţiative şi declaraţii. Potrivit lui, Banca Naţională trebuie să aibă un anumit nivel de rezerve pentru a putea interveni pe piaţă ca să echilibreze rata inflaţiei, cursul valutar. „Neavând acest instrument, neavând aceste rezerve, BNM nu poate interveni în suficientă măsură şi situaţia poate degrada”, a menţionat Sergiu Tofilat. În plus, atribuţiile preşedintelui nu au nimic în comun cu gestionarea economiei sau a sistemului financiar-bancar.



La sfârşitul lunii decembrie preşedintele Igor Dodon a menţionat că rezervele valutare ale Republicii Moldova constituie trei miliarde dolari şi a propus să fie retras un miliard pentru a-l investi în economie.