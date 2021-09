Igor Munteanu nu va candida la şefia Platformei DA

Igor Munteanu spune că după ce conducerea Platformei DA şi-a dat demisia, urmare a rezultatului modest obţinut la anticipare, a decis să se retragă de pe arena politică.



„Nu particip activ la viaţa politică, consider că priorităţile mele personale acum sunt legate de viaţa academică. În plus, proiectele internaţionale din care fac parte acum îmi iau foarte mult timp. Aştept cu nerăbdare ca evoluţiile politice să ofere progresele pe care le aşteaptă toţi cetăţenii. La Congresul Platformei DA nu voi participa nici în calitate de candidat şi nici în calitate de susţinător al unui candidat, dar am speranţa că deciziile care se vor lua la acest Congres vor conduce la performanţe mai mari pentru această entitate politică”, a spus Igor Munteanu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Deşi după preluarea puterii, reprezentanţii PAS anunţau că vor veni cu oferte pentru reprezentanţii Platformei DA de a se implica în procesul reformelor, Igor Munteanu spune că n-a primit nicio propunere în acest sens.



„Nu am primit nicio propunere din partea PAS de a mă implica în schimbarea anunţată de ei şi nici nu mă aşteptam la o astfel de ofertă. Am observat că sunt domenii pe care actuala guvernare clachează, dar nu voi veni cu critici până nu se împlinesc cele 100 de zile de la preluarea guvernării. De exemplu, încercarea de a-i elimina pe şefii unor institutii printr-o simplă semnătură trezeşte multe suspiciuni. Nu sunt indicate soluţiile politicianiste, doar prin schimbarea coifurilor albastre pe cele galbene”, a menţionat Munteanu.



Igor Munteanu a fost ambasador al Republicii Moldova în SUA în perioada 2010-2015. Din 2019 a fost deputat al fracţiunii parlamentare Platforma DA, preşedinte al comisiei de control al finanţelor publice, vicepreşedinte al formaţiunii. După ce la alegerile anticipate din 11 iulie, entitatea politică a obţinut doar 2,33% din voturi, conducerea partidului şi-a dat demisia.