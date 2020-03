Igor Munteanu: Cerem restabilirea controlului parlamentar

„Este regretabil, pentru că anume în situaţiile de criză executivul şi autorităţile care sunt înfiinţate cu anumite scopuri trebuie să fie verificate pentru ca să prevenim abuzurile şi să optimizăm resursele bugetare”, a declarat Igor Munteanu într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de



Deputatul Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr a declarat că, atunci când prim-ministrul a cerut din partea Parlamentului instituirea stării de urgenţă, ar fi trebuit să vină cu un plan de acţiuni. Potrivit lui, din acest punct de vedere, Parlamentul în acest moment nu asigură controlul parlamentar care, de fapt, e o obligaţie constituţională din partea autorităţii legislative supreme.„Este regretabil, pentru că anume în situaţiile de criză executivul şi autorităţile care sunt înfiinţate cu anumite scopuri trebuie să fie verificate pentru ca să prevenim abuzurile şi să optimizăm resursele bugetare”, a declarat Igor Munteanu într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN. Deputatul Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr a declarat că, atunci când prim-ministrul a cerut din partea Parlamentului instituirea stării de urgenţă, ar fi trebuit să vină cu un plan de acţiuni.

„Acest plan obligatoriu trebuia să aibă anexat un buget, pentru că toate aceste măsuri sunt costisitoare nu doar sub aspectul costurilor materiale sau financiare, dar şi sub aspectul unor posibile imixtiuni în drepturile fundamentale ale cetăţenilor. Pentru că atunci când spui că introducem armata din data de 25 martie, să nu mai vedem nici un fel de persoane vârstnice, asta înseamnă nişte restricţionări importante pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Domnul prim-ministru nu avea habar despre ce fel de acţiuni urmează, a cerut o listă întreagă de puteri suplimentare, care, de fapt, se aplică şi în stare de asediu sau în stare de conflict militar, în stare de război”, suţine Igor Munteanu.



În opinia sa, nu poţi să-ţi asumi utilizarea banilor sau resurselor din bugetul consolidat, din bugetul public, fără ca să ştie Parlamentul de aceste lucruri. „Respectiv, noi am emis un comunicat, o declaraţie în care cerem restabilirea controlului parlamentar asupra acestor domenii sensibile şi restabilirea şedinţelor parlamentului pentru ca să putem supraveghea cu mai multă atenţie ce se întâmplă în sistemul medical, care sunt necesităţile fundamentale, de bază pentru tratarea pacienţilor”, a notat deputatul.



În opinia sa, toată lumea trebuie într-adevăr să colaboreze pentru căutarea unor soluţii optime. Este vorba despre economie, pentru că exista pierderi de până la 40-50% din toate remitenţele care veneau anual în economia naţională, care nu vor mai veni. Potrivit deputatului, probabil că va suferi cursul de schimb al leului. Economiile şi aşa pipernicite ale cetăţenilor vor fi puse sub mare presiune.



„În aceste condiţii trebuie să cerem guvernului să-şi ia în serios atribuţiile şi trebuie să cerem instituţiilor publice şi private să acţioneze în conformitate cu situaţia excepţională prin care trecem. Guvernul Republicii Moldova trebuie să înveţe rapid lecţiile pe care alte economii din Europa le-au învăţat sau sunt pe cale de a le învăţa, pentru ca să gândească în perspectivă, să gândească ce facem peste jumătate de an de zile, cum oprim pandemia acum pentru ca să reinserăm forţa de muncă în întreprinderile care ar trebui să funcţioneze peste jumătate de an”, a mai spus Igor Munteanu.