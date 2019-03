Igor Munteanu a anunţat din ce fracţiune va face parte în Parlament

„Eu am decis să fiu în fracţiunea Platforma DA. Acest lucru a fost determinat de faptul că în campania electorală pe circumscripţia, unde am avut un efort deosebit, am fost ajutat de ambele echipe, dar „chimia” care s-a întâmplat pe parcursul acestei campanii m-a determinat să iau această decizie”, spune Igor Munteanu.

Potrivit lui, conceptul de bază al blocului este ideea de unitate şi predictibilitate a acţiunilor viitoare.

„Semnând acest acord de colaborare dintre cele două formaţiuni constitutive, blocul politic ACUM este sigur că la următoarele alegeri locale se va lucra împreună pe o strategie şi pe criterii de selectare a consilierilor şi primarilor ceea ce înseamnă o responsabilitate deosebită faţă de oamenii cu care s-a lucrat în alegerile parlamentare şi faţă de ideea de evoluţie, dezvoltare politică a ambelor partide”, spune Igor Munteanu.



Analistul politic Anatol Ţăranu consideră că formarea a două fracţiuni de către blocul ACUM era o decizie firească având în vedere arhitectura acestui bloc. „Eu nu aş vorbi despre un divorţ politic sau despre o scindare dramatică a blocului ACUM, n-are de unde. Blocul ACUM a acumulat un anumit capital politic în aceste alegeri şi ar fi o manifestare de lipsă de pragmatism ca acest capital politic să fie irosit în van”, a menţionat analistul.



„Există şi anumite avantaje ale faptului că s-au divizat în două fracţiuni. Chiar şi din punct de vedere tehnic. Totodată, această încercare de a sublinia foarte tranşant şi cu o deosebită pregnanţă că păstrează unitatea trădează cumva nişte temeri că nu totul este în regulă”, a spus Anatol Ţăranu.



Marţi, 26 martie, deputaţii din blocul electoral ACUM au anunţat constituirea Blocului politic ACUM, în contextul în care existenţa juridică a Blocului electoral ACUM a încetat. Blocul va fi format din două fracţiuni parlamentare: PAS şi Platforma DA, conduse de Maia Sandu şi, respectiv, Andrei Năstase. În componenţa fracţiunilor vor intra membrii celor două partide şi deputaţii neafiliaţi de pe listele ACUM.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: