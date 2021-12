Igor Grosu, explicaţie bizară privind votul care a dus la majorarea salariilor judecătorilor CCM: Am avut senzaţia că Guvernul a dat aviz pozitiv

Igor Grosu spune că din cauza grabei cu care au fost examinate proiectele legii bugetului de stat şi cel al politicii bugetar-fiscale, a fost trecut cu vederea avizul negativ al Guvernului la amendamentul ce permitea dublarea salariilor judecătorilor Înaltei Curţi. Grosu spune că după ce preşedintele Republicii Moldova a refuzat promulgarea legii politicii bugetar-fiscale, aceasta va fi reexaminată şi revotată în Parlament, însă fără amendamentul buclucaş.



„În vâltoarea acestor evenimente, a fost o lipsă de comunicare cu Guvernul, noi am avut senzaţia că Guvernul a dat aviz pozitiv. Lucrurile s-au precipitat pentru că trebuia să reuşim cu tot pachetul la board-ul FMI, până la data de 6 trebuia să fie expediat acest pachet de legi. În consecinţă, atunci când te grăbeşti, se întâmplă astfel de lucruri. Curtea nu se mai poate pronunţa pe acest subiect, fiindcă legea este întoarsă. Am decis că de data asta acţionăm fără grabă. Revotăm legea aşa cum este, ulterior vom reveni în procedură legislativă, după discuţii cu Executivul ca să vedem cu ce majorări putem veni pentru angajaţii Curţii şi pentru membrii Curţii Constituţionale”, a spus Igor Grosu în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PROTV Chişinău.



Igor Grosu insistă că judecătorii Curţii Constituţionale merită o dublare a salariului, pentru a deveni total incoruptibili şi pentru a asigura buna funcţionalitate a Înaltei Curţi. Preşedintele Parlamentului spune că iniţiativa privind majorarea salariilor judecătorilor CCM se va regăsi pe masa deputaţilor anul viitor.



„Dacă vrem ca ei să ţină rândurile, să nu cedeze ispitelor, pentru câteva instituţii importante trebuie să ne gândim şi să găsim resurse. Pentru unele persoane din acest stat, şi nu mă refer la mine, la preşedinte sau la premier, noi vom munci şi aşa pentru că avem un angajament necondiţionat, dar pentru anumite funcţii în stat trebuie să ne asigurăm că dincolo de legislaţie bună, oamenii aceştia să nu fie atinşi de nicio tentaţie şi de niciun vânt rece. Acum se va majora, dar mai puţin. Vom reveni anul viitor, atunci când vom ajunge la rectificarea bugetului şi o vom lua la pas lent”, a mai spus preşedintele Parlamentului.



Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a restituit Parlamentului Legea politicii bugetar-fiscale pentru anul 2022, din cauza amendamentului privind majorarea sporului specific de la 40% la 100% pentru judecătorii Curţii Constituţionale. Amendamentul, care nu are avizul pozitiv al Guvernului, ar fi majorat salariile magistraţilor Înaltei Curţi de la 44 de mii de lei la 82 de mii de lei pe lună.