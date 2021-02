Igor Grosu: „Dodon dă indicaţii pe ascuns actualilor miniştri”. Reacţia socialiştilor

Potrivi lui Grosu, Igor Dodon i-ar obliga pe actualii miniştri să lucreze în favoarea PSRM, astfel încât socialiştii să obţină un rezultat bun la alegerile parlamentare anticipate. În replică, deputatul PSRM, Grigore Novac califică acuzaţiile drept o invenţie.



Liderul PAS, Igor Grosu, insistă pe ideea declanşării cât mai grabnice a alegerilor parlamentare anticipate pentru ca ţara să nu mai fie condusă de actualul guvern demisionar care, potrivit lui Grosu, ar fi în continuare subordonat intereselor fostului preşedinte al ţării, Igor Dodon.



„Chiar şi acum, pe ascuns, Dodon convoacă miniştrii şi le dă indicaţii. L-a convocat pe Voicu şi i-a spus să facă tot posibilul ca să obţină un rezultat bun la alegerile anticipate. Vă spun în cunoştinţă de cauză. Nici măcar nu i-a chemat la partid, i-a chemat într-o instituţie publică. Dl Voicu are acum sarcina să-i fileze pe toţi membrii PAS şi pe toţi consilierii prezidenţiali”, a declarat Igor Grosu în cadrul emisiunii „Butonul Roşu” de la postul public de televiziune.



De cealaltă parte, deputatul PSRM Grigore Novac a respins acuzaţiile lansate de Igor Grosu şi a menţionat că actualul guvern demisionar îşi exercită strict atribuţiile prevăzute de lege.



„Este o invenţie. Dodon nu are aceleaşi apucături pe care le are Maia Sandu care a convocat judecătorii pe ascuns, să-i cheme la covor şi să le dea indicaţii. Vă asigur că ministrul de interne nu poate asigura votul cetăţeanului”, a replicat Grigore Novac.



Fostul prim-ministru, Ion Chicu, şi-a prezentat demisia la data de 23 decembrie 2020, ulterior interimatul funcţiei de premier a fost preluat de ministrul în exerciţiu al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Aureliu Ciocoi. Potrivit legii, guvernul interimar îşi exercită atribuţiile constituţionale până la depunerea jurământului de către următorul Cabinet de Miniştri.