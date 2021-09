Igor Grosu, despre sistemul Procuraturii: O bătaie de joc de banii publici

Preşedintele Parlamentului s-a amuzat pe seama comunicatului de presă emis de Procuratura Generală prin care instituţia propune crearea unei strategii de recuperare a banilor dispăruţi din cele 3 bănci devalizate. Şeful Legislativului spune că starea de lucruri din interiorul Procuraturii Generale nu mai poate fi tolerată, făcând aluzie la necesitatea demiterii Procurorului General.



„După doi ani în care ne spun că ei fac comisii rogatorii, vine Procuratura şi ne spune că lipseşte strategia. Dar, atenţie! Strategia să nu fie a Procuraturii, ci o strategie pe care s-o elaboreze Guvernul sau Parlamentul, astfel ei îşi pasează toată responsabilitatea prin această aberaţie. Mă întreb pentru ce menţinem o astfel de instituţie? Este o bătaie de joc de banii publici şi de tot ce s-a făcut pentru aceste instituţii, de salariile care li s-au majorat şi de stabilitatea funcţiilor care li se asigură. Atât timp cât judecătorii şi procurorii nu livrează rezultate, ceva este putred în ograda lor”, a spus Igor Grosu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.



Şeful Legislativului spune că guvernarea va lua la puricat şi activitatea instituţiilor aflate sub control parlamentar. Eficienţa activităţii lor va fi evaluată de comisiile permanente ale Parlamentului care, ulterior, ar putea propune revocarea din funcţie a şefilor acestor instituţii.



„Avem pe ordinea de zi a şedinţei Parlamentului două proiecte ce vizează evaluarea activităţii mai multor regulatori. Şi aici multă lumea ne-a sărit în cap în privinţa stabilităţii şi perioada mandatului pe care îl au şefii acestor instituţii, dar noi n-avem la dispoziţie timpul pe care ei îl au. O să revenim în Parlament şi cu audierea şefilor ANRE. Pentru că trebuie să facem şi acolo curăţenie. Este inadmisibil cum unii şi-au permis să speculeze cu preţurile la carburanţi”, a spus Igor Grosu.



Parlamentul se întruneşte astăzi în prima şedinţă plenară din sesiunea de toamnă – iarnă. Pe ordinea de zi se regăseşte proiectul lege privind „responsabilizarea” şefilor instituţiilor aflate sub control parlamentar prin evaluarea activităţii acestora şi simplificarea procedurii de demitere. Este vorba despre Consiliul Audiovizualului, Consiliul Concurenţei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare ş.a.