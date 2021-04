Igor Grosu: Bani pentru anticipate vom obţine din optimizarea cheltuielilor

Anterior, Comisia Electorală Centrală a anunţat că pentru organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, în acest an, ar fi necesară suma de 120 de milioane de lei. Liderul PAS, Igor Grosu, spune că, deşi în buget nu au fost planificate cheltuieli pentru organizarea alegerilor, această sumă poate fi lejer identificată.



„Bani în buget sunt. Chiar dacă nu există rubrică în care să fie specificat că sunt pentru alegeri. Ne vom lipsi, de exemplu, de lucrările de reparaţii de 50 de milioane de la FISC. Va mai răbda FISC-ul un an fără reparaţie. Nu vom procura de 15 milioane echipamente pentru Ministerul de Interne, nu vom cumpăra maşini pentru unele consilii raionale. Bani vom găsi din optimizarea cheltuielilor”, a spus Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



În plus, preşedintele interimar PAS spune că formaţiunea sa a luat decizia de a merge pe cont propriu la anticipate şi nu va participa la formarea niciunui bloc electoral. Igor Grosu spune că-şi doreşte ca în următorul Parlament să se regăsească forţele unioniste.



„Foarte mult îmi doresc ca partidele care se declară unioniste să aleagă o strategie corectă de a merge în campanie. Dacă vor merge separat, pericolul este să nu treacă pragul, dacă şi-ar coagula forţele, şansele lor cresc şi noi ne-am ajuta reciproc şi în campanie şi după campanie. Noi ne dorim ca acest segment de electorat să se regăsească în Parlament”, a spus Igor Grosu.



Igor Grosu spune că experienţa fostei alianţe cu socialiştii a lăsat reprezentanţilor PAS un gust amar, iar despre o eventuală coaliţie PSRM-PAS în viitorul Legislativ nici nu poate fi vorba.



„Cred că în următorul Parlament vor ajunge partide proeuropene cu care noi vom putea face alianţe. Este exclusă o coaliţie PAS-PSRM, mai ales că acum PSRM are o alianţă de suflet cu Şor de care nu se poate rupe”, a mai spus Igor Grosu.



Potrivit lui Igor Grosu, cea mai indicată perioadă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate ar fi lunile iulie, august, atunci când trendul îmbolnăvirilor de COVID-19 va fi unul descendent. La data de 15 aprilie Curtea Constituţională va examina sesizarea şefului statului privind constatarea circumstanţelor dizolvării Parlamentului, care presupune şi organizarea alegerilor parlamentare anticipate.