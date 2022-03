Igor Grosu: Aspiraţiile de integrare europeană nu ne obligă să ne schimbăm statutul de neutralitate al R. Moldova

Şeful Legislativului a făcut apel către toate forţele politice de la Chişinău de a se abţină de la iniţiative cu tentă electorală, similare celei depuse de opoziţia PCRM-PSRM privind neutralitatea permanentă a Republicii Moldova.



Igor Grosu spune că speculaţiile lansate în spaţiul public privind o eventuală renunţare la statutul de neutralitate, au menirea de tensiona starea de spirit a cetăţenilor Republicii Moldova. Şeful Legislativului spune că statutul de ţară candidat la aderare nu este incompatibil cu statutul de neutralitate.



„În Constituţie avem scris că suntem un stat neutru, este angajamentul şi decizia noastră. Calitatea de membru al Uniunii Europene nu înseamnă calitatea de membru NATO. Prin comportamentul nostru noi contribuim la tot ce înseamnă securitate la hotarul Uniunii Europene. Am reuşit prin deciziile noastre să păstrăm calmul şi să fim bine organizaţi. Toate speculaţiile la acest subiect au menirea de a induce o stare de tensiune. De la începutul războiului observăm numeroase tentative de a intoxica mediul informaţional. De asta intervenim foarte prompt când auzim tot felul de minciuni legate de acţiuni militare. Aspiraţiile de integrare europeană nu ne obligă să ne schimbăm statutul de neutralitate”, a spus Igor Grosu în cadrul emisiunii „Prime Time” de la PrimeTV.



Preşedintele Parlamentului a calificat drept o iniţiativă cu tentă electorală proiectul de lege înregistrat de deputaţii blocului PCRM-PSRM privind neutralitatea permanentă a Republicii Moldova. Igor Grosu spune că în contextul crizei de securitate din regiune, orice iniţiativă ce are menirea de a destabiliza situaţia este contraindicată.



„Noi am venit cu un apel către toţi ca în această perioadă complicată să lăsăm la o parte tentativele de a ne arăta muşchii politici şi să nu ne preocupăm de raitingul nostru politic. În situaţia actuală partidele ar trebui mai puţin să se uite la poziţia din clasamentul politic. Toată lumea trebuie să se mobilizeze pentru a depăşi această situaţie. Va veni campania electorală şi atunci îşi vor da frâu liber fanteziilor electorale, acum nu este cazul. În mare parte, am văzut că majoritatea partidelor a înţeles acest mesaj. Doar unele mai şchiopătează ”, a mai spus Igor Grosu.



Ieri, cele 27 de state, membre ale Uniunii Europene, au convenit să iniţieze procesul de consultări privind o eventuală aderare a Georgiei, Ucrainei şi Republicii Moldova la blocul comunitar. Decizia are loc după ce cele 3 ţări au depus cereri de aderare la comunitatea europeană.